Latin-Iberia anuncia festival de música Made In: Casa

Com a finalidade de entreter os amantes da música e motivá-los a ficar em casa, a Sony Music Latin-Iberia anuncia o festival de música Made In: Casa #DesdeCasaConMusica. O evento levará música e entretenimento às nossas casas, a fim de reforçar as mensagens de distanciamento social e prevenção na luta contra a COVID-19. O festival será transmitido neste domingo, dia 10 de maio, a partir das 13h (horário Brasil), através do Facebook, Instagram e YouTube.

Artistas da família Sony Music Latin-Iberia, assim como outras personalidades, participarão do Made In: Casa. Estes talentos reafirmarão a necessidade de ficar em casa, enquanto nos deleitam com música, culinária, exercícios e até aulas de produção musical, entre outras atividades. O Made In: Casa #DesdeCasaConMusica Music Festival será transmitido via Facebook, Instagram e YouTube, através das contas @madeinlatino, da Sony Music Latin-Iberia, e em seu site oficial www. desdecasaconmusica.com. Veja abaixo a lista completa de participantes.

Alex Gallardo, presidente da Sony Music Latin, afirma: “Enquanto todos ficamos em casa, nossos artistas decidiram se unir para transmitir esperança e alegria a seus seguidores em todo o mundo. Eles estão animados, não apenas para lembrar a todos da importância de ficar em casa, mas também para recompensá-los por isso, fornecendo um conteúdo extraordinário. Estamos muito felizes com a oportunidade de fazer algo positivo, juntos em casa”.

Tamara Hrivnak, vice-presidente de Music Business Development & Partnerships do Facebook, acrescentou: “O Facebook e a música têm algo em comum – ajudamos as pessoas a se unir e construir uma comunidade. Isso nunca foi tão importante quanto nestes tempos. Estamos entusiasmados por apoiar o evento Made in: Casa, da Sony Latin, para que fãs na América Latina e no mundo todo possam se conectar com seus artistas favoritos no Facebook e Instagram“.

Para mais informações, acesse: www. desdecasaconmusica.com.

MADE IN: CASA #DESDECASACONMUSICA – ELENCO CONFIRMADO:

Andrés Cepeda

Arthur Hanlon

Aymée Nuviola & Gonzalo Rubalcaba

Becky G

Camilo

Carlos Sadness

Daniel Habif

Debi Nova

Diego Torres & Yadam

Dino D’Santiago

DVICIO

Jose Luis Rodriguez “El Puma”

Emilia

Ezio Oliva

Fito Páez

Fonseca

Francisca Valenzuela

Franco de Vita

Gente de Zona

Gepe

Gerardo Ortíz

Il Volo

iLe

J MENA

La Oreja de Van Gogh

Lali

Lalo Cruz

Leonel García

Leslie Grace

Lila Downs

Los Rivera Destino

Luis Coronel

Luis Figueroa

Maffio

Marwan

Mati Gómez

Miranda!: Ale Sergi, Juliana Gattas

MYA

NATIRUTS

Nathy Peluso

Obie Bermúdez

Pabllo Vittar

Pinto Wahin

Polimá West Coast

Raquel Sofía

Rauw Alejandro

Río Roma

Rolo de Icon Music

Rombai

Rozalén

RUGGERO

Santiago Prieto (Monsieur Periné)

Ventino: Makis, Camila, Natalia, Olga

Víctor Manuelle

We The Lion

Yeison Jimenez

Sobre Sony Music US Latin:

Sony Music US Latin, uma subsidiária da Sony Music Entertainment, é a empresa líder de música latina nos Estados Unidos e Porto Rico e lar dos mais prolíficos artistas do gênero musical latino.

Sobre Sony Music Entertainment:

A Sony Music Entertainment é uma empresa global de música gravada, com uma lista atual que inclui uma ampla variedade de artistas locais e estrelas internacionais. A empresa possui um vasto catálogo, que inclui algumas das gravações mais importantes da história. É o lar de gravadoras de renome que representam músicas de todos os gêneros, incluindo Arista Records, Arista Nashville, Beach Street Records, Black Butter Records, BPG Music, Bystorm Entertainment, Century Media, Columbia Nashville, Columbia Records, Day 1, Descendant Records, Disruptor Records, Epic Records, Essential Records, Essential Worship, Fo Yo Soul Recordings, House of Iona Records, Insanity Records, Keep Cool, Kemosabe Records, Legacy Recordings, Masterworks, Masterworks Broadway, Ministry of Sound Recordings, Monument Records, OKeh, Polo Grounds Music, Portrait, RCA Inspiration, RCA Nashville, RCA Records, Relentless Records, Reunion Records, Sony Classical, Sony Music Latin, Star Time International, Syco Music e Verity Records. A Sony Music Entertainment é uma subsidiária integral da Sony Corporation of America.