Larissa Manoela diz que tinha medo da vida adulta e que ainda não fará cenas de sexo

Fernanda Pereira Neves

São Paulo, SP

Prestes a estrear sua primeira novela na Globo, Larissa Manoela, 19, afirma que ainda não está preparada para fazer cenas de sexo. “Eu, meus pais e a própria Globo respeitamos muito esse momento que eu tenho vivido e dessas pessoas que têm crescido comigo.”

“A novela que vou fazer é das 18h, uma novela de época, muito delicada. Ela passa nos anos 1940, tem uma maior romantização. Sei que conforme eu for crescendo e for atingindo mais idade, pode ser que role algum convite para algo do tipo, mas com delicadeza e cuidado. Mas neste momento não terá.”

Perto de completar 20 anos, a jovem, que fez seu primeiro trabalho na TV quando ainda tinha seis, afirma que tem encontrado desafios na vida adulta, mas também muito aprendizado. E confessa que tinha um pouco de medo de deixar a infância para trás. “A gente cria muita expectativa para a maioridade, os 18 anos.”

Larissa está atualmente cumprindo a quarentena provocada pelo novo coronavírus, em sua casa, na capital paulista, com os pais, a sogra e o namorado, o ator Leo Cidade, 23. Por causa da doença, a produção de “Além da Ilusão”, que deverá estrear após “Nos Tempos do Imperador”, foi suspensa, ainda em março.

Na trama, Larissa será filha dos atores Claudia Raia e Dan Stulbach, e vai interpretar as irmãs Isabela e Isadora, em fases diferentes. Na primeira fase, será Isabela, que será assassinada ao defender seu namorado, Dani (Rafael Vitti), na segunda será Isadora, a irmã mais nova, que se apaixonará pelo mesmo jovem.

Enquanto aguarda o retorno aos estúdios, onde já deveria estar em preparação, Larissa afirma que está tendo que controlar a ansiedade. “Eu vinha para minha casa só para dormir, às vezes passava um final de semana e já voltava para os estúdios, fazia tour pelo Brasil, então está sendo um grande desafio”, afirma.

Mas não é a nova novela que tem provocado toda essa ansiedade. Larissa diz que a própria quarentena tem deixado ela nervosa e para controlar isso, teve que montar toda uma rotina para seus dias em casa. “Não vivo sem fazer um milhão de coisas. Então me reinventei completamente aqui em casa.”

“Eu vou pra cozinha, venho pro meu camarim, onde faço maquiagem, faço spa, chá da tarde, brinco com minha coleção de bonecas, faço treino, ioga, meditação, pinto quadro”, enumera ela, que chegou até a cortar os cabelos do pai e do namorado, além de tingir o da mãe e da sogra. “Vou abrir um salão”, brinca.

FÃS E AMIGOS ANTIGOS

Outra coisa que Larissa tem feito muito na quarentena é interagir com os fãs. Segundo ela, nunca teve uma aproximação tão grande com eles, que a ajudaram até mesmo a encontrar antigos colegas de escola, que não via há cerca de 13 anos. “Meu FBI pessoal, meus fãs, meus anjinhos da guarda”, diz ela.

“A gente conseguiu reunir a sala da 1ª série, até a professora. Uma das minhas maiores alegrias da quarentena: voltar a ter contato com eles e com amigos com quem eu tinha estudado aqui em São Paulo também. Chorei, ri, fiquei muito feliz”, disse ela na quinta (12), antes de uma live com os antigos colegas.

Nascida em Guarapuava, no Paraná, Larissa afirma que tem ótimas recordação de sua cidade natal. Além dos amigos da escola, ela recorda os quatro amigos imaginários que teve na infância e que acabaram não vindo com ela para a capital paulista. “Eles não seguiram a carreira artística, então ficaram por lá”, brinca.

A jovem também arrecadou dinheiro para ajudar o Hospital São Vicente, também de Guarapuava, em sua live do último sábado (13). Segundo ela, um lugar que ajudou seus avós quando eles precisaram. As doações foram encaminhadas também ao Pequeno Cotolengo, de Cotia (Grande SP), onde Lari mora hoje.

As informações são da FolhaPress