KOKO anuncia EP e lança novo single. Confira “So Nice to Meet You”!

Após a crítica especializada dizer que “Eyes So Wide”, lançada no início do ano, tinha lugar cativo na lista de indie hits do ano, o trio de Bristol divulga mais um single de ‘All Together Now‘, novo EP programado para sair em 30 de outubro.

“So Nice To Meet You“, assim como as outras faixas do próximo EP, fala muito da interação humana perdida que experimentamos coletivamente. Especialmente para o cantor Ollie, que contraiu Covid e ficou de cama por mais de oito semanas.

“É tudo uma questão de conhecer alguém pela primeira vez e obter essa empolgação. É bastante autoexplicativo! É um sentimento que perdemos por muito tempo este ano – então é definitivamente uma música com muito otimismo para o futuro!”, diz a banda.

“So Nice To Meet You” sai nesta sexta-feira em uma parceria LAB 344 com a Made Records e a Universal Music UK.

O KOKO é formado por Oliver Garland (vocais), Harry Dobson (baixo, synths) e Ashley C (synths, guitarra). Eles se conheceram em uma festa, em Bristol, famosa cidade no sudoeste da Inglaterra que já revelou nomes como Massive Attack e Portishead.

