Këra e HPDR apresentam sinergia incrível em set B2B na Ponte Estaiada em São Paulo

Os projetos de Francisco Mendonça e Pedro Gomes, lançados recentemente, já vem conquistando atenção pela qualidade sonora. Unindo forças, os amigos Këra e HPDR apresentam um set B2B realmente diferenciado no cartão postal da cidade de São Paulo, a Ponte Estaiada. O vídeo de 1 hora, com apoio da Ruff Store, mostra a sinergia dos dois projetos além da excelência ímpar na escolha do repertório.

Com gostos similares apesar das personalidades diferentes, Këra e HPDR praticamente iniciaram seus projetos ao mesmo tempo, e resolveram juntar o trabalho com a amizade. Essa união vai além das semelhantes referências na música eletrônica, comunicando-se com o público de forma muito positiva. “Já somos amigos há um bom tempo e nos conhecemos muito bem, através da música eletrônica aliás. Sentimos que por conta dessa proximidade, aprendemos muito rápido a tocar juntos e temos muita confiança no que o outro está fazendo ou planeja fazer”, revelam HPDR e Këra.

“A montagem do set é a exata mescla do que mais gostamos de tocar. Do começo com um tech house mais reto, passando por diferentes sonoridades, surpresas, vocais e batidas pesadas até chegar nos clássicos do house, que é exatamente o que estamos vendo atualmente no cenário europeu e que queremos transmitir com nossos projetos”, conta Këra.

Eles utilizaram muito bem a oportunidade de tocar em um lugar que está sendo um dos mais badalados nessa volta gradual dos pequenos eventos em São Paulo, o Parque Estaiada. “Poder fazer essa gravação em um dos lugares que até o momento é referência nessa volta gradual dos pequenos eventos é gratificante demais e tanto eu quanto o KËRA curtimos muito fazer novamente esse B2B que a gente adora. Esperamos que vocês curtam do mesmo jeito que nós amamos fazê-lo”, comenta HPDR.

Këra teve seu primeiro contato com a música eletrônica em 2017, quando morou na Califórnia – EUA, onde escutava muito Dubstep devido a quantidade de eventos desse gênero por lá. Desde então, Francisco começou a apreciar outros estilos mais técnicos, como os derivados do Techno e do House. Quando voltou ao Brasil, em 2018, passou a frequentar praticamente todos os grandes eventos e festivais por aqui. Foi quando Këra encontrou sua paixão e sua sonoridade entre o Tech House e o Techno Melódico.

Já HPDR sempre teve uma relação especial com as ondas sonoras que nos fazem dançar. Pedro Gomes, nome por trás do projeto, acredita que o importante é quando a música te emociona, independente do gênero. Nos últimos anos, a música eletrônica ganhou um espaço enorme na vida desse jovem DJ. Ainda eclético, o BPM das tracks envolve o dia a dia dele, do Tech House ao Techno, do Deep House europeu ao Progressive House.

“Vemos que cada vez mais o tech house ganha notoriedade e cresce no país e, por termos a convivência com o público brasileiro e as referências internacionais, tentamos unir o útil ao agradável na construção desse set”, finaliza a dupla.

Trazendo um som mais conceitual para quem escuta o trabalho desses dois jovens artistas, esse set serve para um esquenta antes de uma festa ou até mesmo para embalar uma reunião de amigos que queiram se divertir. Ouça agora mesmo e divirta-se!