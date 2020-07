‘Kenan e Kel’ chegava ao fim há 20 anos; veja o elenco atualmente

Os episódios de

Os cenários mais usados eram os da casa de Kenan, com sala, cozinha, seu quarto e o de seus pais, e a mercearia Rigby’s, onde Kenan trabalhava, além, é claro, do palco onde interagiam com o público ao início e ao fim de cada episódio.

A maioria dos programas seguia o mesmo esquema: Kenan tinha alguma ideia mirabolante para resolver determinada situação, e contava com a ajuda de Kel, que geralmente atrapalhava tudo. Chamava atenção também a paixão do personagem por refrigerante de laranja.

Abertura de Kenan e Kel

A música de abertura do seriado foi gravada pelo rapper Coolio, que à época figurava nas paradas de sucesso dos Estados Unidos com a música Gangsta’s Paradise, lançada no ano anterior, em 1995. Assista à introdução do programa com a letra da música abaixo:

