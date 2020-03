Kelly key faz show em Brasilia

PUBLICIDADE 

Depois de assinar contrato com a Warner Music Brasil, Kelly Key, considerada uma das grandes precursoras do pop nacional, dedicou quase um ano para o seu retorno ao cenário fonográfico e aos palcos. Com um grande shows show dirigido por Pablo Falcão repleto de grandes sucessos de sua carreira como: “Cachorrinho”, ”Adoleta”, “Barbie Girl”, “Baba”, “Pegue e puxe” além das músicas inéditas.

Kelly Key vem acompanhada de uma super banda, cenografia arrojada, bailarinos, efeitos especiais, figurinos e promete não deixar ninguém parado do início ao fim em um show contagiante.

Em referência ao álbum de 2003, “Do Meu Jeito”, segundo projeto da carreira de Kelly, o novo EP que se chama “ Do Jeito Delas” brinda o atual momento do pop.

“Do Jeito Delas” é a primeira amostra da artista nesta reestreia no cenário. O EP que foi lançado em novembro de 2019, irá compor um álbum completo, com outras participações, com previsão de lançamento para março de 2020. “O EP vem pra aquecer o público, é uma amostra do que estamos programando para o álbum e é, justamente, para brindar o que tivemos nos anos 2000, reunindo algumas das artistas que contribuem enormemente para o movimento pop”, finaliza a cantora.

O projeto fica completo com a inédita e faixa de trabalho “Aumenta o Som”, uma composição de Jefferson Junior, Donato e Umberto Tavares – parceiro de longa data da cantora, com quem trabalhou nos anos 2000, e que produziu a faixa e também o EP todo ao lado do Mãozinha. O clipe do novo single foi lançado no dia 11 de novembro e já está entre os mais assistidos no youtube.

“Estou muito feliz por estar de voltar e poder celebrar este momento incrível que vive o pop. Estar na música e poder cantar para o meu público é uma realização grande e mais do que eu poderia pensar para este recomeço”, comenta Kelly.

Data: 13 de Março de 2020, Sexta

Hora: 22h

Local: Victória Haus – SAAN, Quadra 01, Lote 930

Classificação: 18 anos

Valor: à partir de R$30,00