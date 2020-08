Karol G se torna a artista latina número 1 no mundo com o hit “Ay, Dios mío”

PUBLICIDADE

A superestrela Karol G conseguiu um feito e tanto em sua carreira. Em julho, ela lançou o single “Ay, DiOs Mío!” e, de lá pra cá, a colombiana vem colhendo os frutos deste inegável hit. Com esta música, a cantora e compositora, de 29 anos, alcançou o posto de artista latina número 1 no mundo com a canção que mais viralizou no momento.

Em menos de dois meses desde o lançamento oficial de “Ay, DiOs Mío!”, Karol G já arrebatou com a canção mais de 190 milhões de streams, mais de 100 milhões de visualizações no videoclipe e mais de 1.4 milhão de criações com a música no aplicativo de vídeos curtos TikTok. Ainda na plataforma, ela deu um salto em número de seguidores, passando de 600 mil para a extraordinária marca de 6 milhões.

Os fãs da colombiana podem ainda achar o nome da artista duas vezes no Top 200 Global do Spotify. Seu recém-lançado single, “Ay, DiOs Mío!”, está atualmente na 17ª posição do chart, além de também figurar em 43º lugar na lista do Top 50 Viral. Além disso, Karol G ainda aparece novamente no Top 200 Global com o estrondoso sucesso “Tusa”, em parceria com Nicki Minaj, música lançada em novembro de 2019, cujo videoclipe oficial está próximo de bater a marca de 1 bilhão de views.