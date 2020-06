Karinah divulga no YouTube parceria com Mumuzinho

Quando dois amigos se encontram é só alegria! E é isso que é visto no vídeo de Karinah e Mumuzinho lançado na última sexta-feira, 05 de junho, no canal oficial da cantora no YouTube. “Esse dia foi muito especial para mim e não via a hora de compartilhar alguns momentos com meus fãs e admiradores”, fala Karinah.

No registro, gravado durando o show de lançamento de Karinah ano passado, no Píer Mauá, no Rio de Janeiro, os dois cantam a faixa “Fulminante” (Suel/Alan Lima), grande sucesso do pagodeiro. “A ideia de convidar o Mumuzinho para fazer parte desse dia tão especial, surgiu da nossa amizade. Nos conhecemos durante uma gravação do programa Esquenta e a amizade ficou mais forte quando fizemos parte do mesmo escritório. Ele é uma pessoa extremamente especial e eu tinha o grande desejo de cantar essa música ao seu lado”, conta.

Valorizar a mulher no samba é uma das grandes bandeiras de Karinah que recentemente participou da live solidária da cantora Alcione. Karinah fez a abertura do show online e escolheu um repertório especial onde homenageou Clara Nunes, Beth Carvalho, Alcione e Dona Ivone Lara. Depois, cantou em dueto com a rainha do samba, os sucessos “Gostoso Veneno” e “Juízo Final”.

Durante a transmissão Alcione demonstrou todo seu carinho por Karinah e enalteceu as mulheres do samba. “Tínhamos a fama que mulher não vendia disco, quem quebrou esse tabu foi Clara Nunes. Estou orgulhosa de ver a Karinah cantando, ela pertence ao nosso time de força feminina”, disse Alcione na apresentação ao vivo. Confira a transmissão na íntegra que já foi vista por um milhão de pessoas: https://www.youtube.com/watch?v=gIWE3iltLoQ

SOBRE KARINAH

Valorizar a mulher no samba é uma das grandes bandeiras de Karinah. Nascida em Curitiba e radicada em Santa Catarina, ela começou a cantar nos saraus familiares. Na adolescência participou de festivais e passou a se apresentar em todo o Brasil cantando com a sua banda e participando de espetáculos musicais. Em 2010 gravou seu primeiro álbum independente, ‘Karinah’, sob direção musical de Marcio Pimenta. Em 2012 apresentou ao público o segundo disco, “Você Merece Samba” (Sony), título de uma composição que ganhou de Carlinhos Brown. Dois anos depois lançou “Cheguei pra Ficar” (independente), com direção musical de Isaías Marcelo.

Após uma pausa para gestação de gêmeos, Karinah teve um grande recomeço. Desde o início de 2019 ela vem se dedicando a percorrer o Brasil, de norte a sul, para divulgar sua música. Esteve em mais de 20 cidades e visitou 40 rádios quando lançou o EP “01” – Sony Music (https://www.youtube.com/channel/UC9A5ybQDlh8Iau6tLpeBa2g), do qual faz parte o hit “Medo de Amar” (Maurício Bessa) e as faixas “Você Sabe Bem” (Bernardo Neto/Dinho IPK/Fábio Maques) e “O Nosso Amor é uma Onda” (Cauique Leite/Rodrigo Leite/SerginhoMeriti).

O EP originou uma turnê que estreou em novembro de 2019, no Rio de Janeiro. O show de lançamento reuniu uma grande banda de 13 músicos e contou com as participações especiais de Dudu Nobre, Xande de Pilares e Mumuzinho. “Medo de Amar” (https://www.youtube.com/watch?v=AHIy2REufDM), que teve grande repercussão nas rádios e no streaming no final de 2019, entrou na trilha sonora da nova novela global, “Salve-se Quem Puder”.

Em fevereiro de 2020 Karinah fez sua estreia na Sapucaí, pela Acadêmicos do Grande Rio, como musa destaque do primeiro carro abre alas da Escola de Samba que conquistou a vice-liderança. Karinah desfilou com uma fantasia exclusiva feita sob medida pela conceituada estilista Michelly X. Além de participar de todos os ensaios na quadra da escola e ficar com o samba-enredo na ponta da língua, Karinah fez um acompanhamento com Marcelo Chocolate, coreógrafo e professor de dança no quadro ‘Dança dos Famosos’ do programa Domingão do Faustão. Pela primeira vez na carreira, a cantora fez um show em um dos camarotes da Sapucaí, o Camarote do Porto. Sua apresentação foi tão elogiada que a artista foi convidada para ser a Rainha do Camarote do Porto no carnaval de 2021.

Recentemente, Karinah lançou em todas as plataformas de streaming e no Youtube o single “Melhor Que Nada”, que conta com a participação do grupo Sorriso Maroto. A música, bateu o primeiro lugar nas rádios, como a faixa mais executada do segmento do samba e pagode, e o Lyric Vídeo conta com quase 2 milhões de visualizações (https://youtu.be/A9sMMFwdRVk). Além de emprestar sua voz para o novo trabalho da cantora, Bruno Cardoso também assina a composição da música ao lado de Rodrigo Oliveira e Brunno Gabryel.

Karinah cultiva a paixão pela música e pelo samba. Já fez diversas parcerias com grandes nomes da música como Ivete Sangalo, Arlindo Cruz, Dudu Nobre, Xande de Pilares, Luiz Melodia, Péricles, Martinho da Vila, Dona Ivone Lara, Fundo de Quintal, Jorge Aragão, Margareth Menezes, Carlinhos Brown e Nelson Rufino, entre outros. Participou de programas de TV “Som Brasil”, “Esquenta” e “Encontro com Fátima Bernardes”. Realizou turnê pela Europa com shows no Montreux Jazz Festival (Suíça), em Lisboa (Brazilian Day), Porto (Casa da Música) e Londres (St James Theatre e Sheperds Bush Empire, este com Maria Gadú, na casa que já foi palco de grandes estrelas mundiais como Amy Winehouse, Beatles e Elvis).

Em 2020, até o final do ano, Karinah lançará mais três EP´s. E é sabendo o que quer e onde quer chegar, que a artista pede licença para conquistar o coração de todos com suas músicas.

Instagram: https://www.instagram.com/karinah/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCqaUM6ZMuaJ3K468wzSkmww