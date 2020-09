Kanye West posta mensagem perturbadora sobre ser assassinado e choca fãs

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

A saúde do rapper norte-americano Kanye West, 43, não está nada boa. Ele não tem tomado seus remédios e isso causa preocupações para a esposa, Kim Kardashian, 39, e sua família. De acordo com a revista People, o casamento de ambos estaria por um fio.

Agora, West resolveu publicar (e depois apagar) uma mensagem no Twitter que chocou seus fãs. Ele usa na mesma frase uma referência à filha North e falas sobre “ser assassinado”.

“North, estou indo para a guerra e colocando minha vida em risco. E se eu for assassinado, nunca deixe a mídia branca dizer que eu não era um bom homem”, escreveu ele em uma parte da mensagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Quando as pessoas ameaçam tirar você da minha vida saiba que eu te amo”, acrescentou ele sobre a menina que tem sete anos. A mensagem foi apagada tempos depois.

Mas já era tarde. Muitos fãs se sentiram assustados sobre o que poderia acontecer e por qual motivo ele se referia a “ser assassinado” e “colocar a vida em risco”.

“Vimos seu tweet excluído. Você precisa da ajuda de médicos, familiares e amigos. Isso não vai acabar bem”, escreveu um seguidor. “Ele precisa de ajuda. Ajuda real. Pare de alimentar isso”, comentou outro em tom de preocupação.

Só na última semana, West teve duas atitudes polêmicas. Em uma delas, colocou o troféu do Grammy na privada e urinou em cima por conta de uma crítica às gravadoras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Antes disso, ele já havia publicado o número de telefone de um jornalista e incitado que mais gente perturbasse o profissional. O Twitter baniu a postagem.

Os transtornos de humor de West não são de hoje. Em julho, Kanye chegou a dizer, em suas redes sociais, que a mulher e a sogra, Kris Jenner, queriam interná-lo contra sua vontade, fazendo uma comparação entre sua vida e o filme “Corra!” (2017).

Kanye West anunciou que concorreria à presidência no Twitter no último dia 4 de julho, dia da Independência dos Estados Unidos. Apesar do apoio de Kim Kardashian, a candidatura virou piada entre alguns famosos.

As informações são da FolhaPress