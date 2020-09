Justin Bieber confirma lançamento de nova música com participação de Chance The Rapper para esta sexta-feira (18)

PUBLICIDADE

O superstar global premiado pelo Grammy Justin Bieber acaba de confirmar o lançamento de uma nova música para a esta sexta-feira (18), com a participação de Chance The Rapper. “Holy” marca o retorno de Justin Bieber à arena pop meses depois do lançamento de “Intentions”, single com participação de Quavo, que recebeu oito Certificados de Platina globais e se tornou a sétima faixa da carreira dele a atingir a primeira posição do chart de músicas pop da Billboard. Por meio das redes sociais, Justin divulgou a capa de “Holy” e a data do lançamento. O pré-save está disponível em jbsoon.com .

“Changes”, o quinto álbum de estúdio de Justin Bieber, estreou na primeira posição da Billboard 200 em fevereiro. Além de ter sido o sétimo projeto de Bieber a alcançar a primeira posição dos charts gerais, “Changes” também estreou no topo do chart de álbuns de R&B da Billboard, um feito inédito na carreira do astro canadense. Consagrando a dominância global de “Changes”, o álbum chegou ao #1 no Reino Unido e Canadá, além de ter alcançado o topo no ranking da Apple Music em 85 países. Globalmente, já foram vendidas mais de quatro milhões de cópias de “Changes”.

Com mais de 65 milhões de ouvintes mensais no Spotify, Bieber se tornou o artista mais ouvido de toda a plataforma. Recentemente, ele também ultrapassou a incrível marca de 147 milhões de seguidores no Instagram e mais de 50 milhões de inscritos no YouTube, o que faz dele dono do maior canal de artistas da plataforma. Através de sua carreira, Bieber acumulou mais de 68 bilhões de streams e mais de 68 milhões de cópias vendidas globalmente.