Julio Rocha, de ‘Fina Estampa’, diz viver melhor momento agora pai de dois filhos

São Paulo, SP

Atualmente na reprise da novela “Fina Estampa”, o ator Julio Rocha diz viver o melhor momento de sua vida. Ele acaba de ser pai de seu segundo filho, Eduardo, que tem um mês. Ele é casado com Karoline Kleine e ambos já têm José, 1.

Segundo o intérprete do garanhão Enzo da novela das 21h da Globo, o momento é de dividir as responsabilidades. “O Eduardo chegou para iluminar nossas vidas, tornar os nossos dias mais felizes e para preencher ainda mais nosso tempo com um amor bem intenso. Eu tenho ficado mais com o José, nosso filho mais velho que já está com um ano, exige muita atenção. O tempo inteiro, ele quer fazer algo diferente e sempre de preferência com a minha presença e, óbvio, eu amo isso. O Dudu não tem um horário para mamar, então, ele está praticamente o tempo todo grudadinho na Karol”, comenta

Ele conta que o pequeno José acabou ficando um pouco enciumado logo após conhecer o novo irmão.

“Ele fingia que não via a Karol e o Eduardo, mas não resistiu por muito tempo e se rendeu. Começou a abraçar e beijar o irmãozinho. Ele, às vezes, quer brincar e pular em cima. Tomamos muito cuidado para não deixar ele triste. Vou dar minha vida para que os meus filhos sejam unidos, sempre se respeitem, se amem, se admirem e aproveitem a vida juntos”, comenta o ator.

O momento, segundo ele, é de brincar e de aprender junto. “Nós dançamos, eu canto para ele, mostro meus clipes de música, ele ama. Sempre estamos criando alguma coisa. O José é um menino muito alegre e sociável. É o mínimo que posso oferecer como pai. Além de brincar o tempo todo, além de cozinhar, nós plantamos, regamos as plantinhas, cuidamos juntos dos nossos bichinhos. Está sendo o melhor momento da minha vida”, finaliza o ator que aguarda a volta aos palcos e a estreia do filme “Amigas de Sorte”.

O filho José veio ao mundo de parto humanizado, em São Paulo, em fevereiro de 2019. As contrações da mulher começaram por volta de 19h de uma quarta. Rocha, na ocasião, voltou rapidamente das gravações do seriado “Ilha de Ferro 2”, no Rio, para acompanhar de perto o parto.

As informações são da FolhaPress