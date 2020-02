Jovem recria abertura de “Um maluco no Pedaço” no carnaval do Rio

PUBLICIDADE 

O jovem Sergio Otávio decidiu recriar a abertura da série que alavancou a carreira de Will Smith, Um Maluco no Pedaço. Com a fantasia Sérgio fez um vídeo que viralizou na internet. Durante o Carnaval, o “Will Brasileiro” aparece no vídeo dentro de um táxi após cumprimentar o motorista, parodiando a abertura da série.

Além do visual, o vídeo capricha na trilha sonora, que é a mesma da abertura da série.

Mesmo após quase 35 anos, Um Maluco no Pedaço ainda faz sucesso e é considerada um dos maiores clássicos que já passaram pela televisão mundial. No Brasil, a série foi posteriormente exibida pelo canal SBT e é está no ar até no Comedy Central, criando uma imensa base de fãs da série por aqui. Uma prova disso aconteceu durante o fim de semana no Rio de Janeiro.