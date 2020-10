Jota Quest lança EP com faixas extraídas de LIVE que celebrou sucessos do “Acústico”

PUBLICIDADE

Jota Quest segue a rotina de lançamentos durante a quarentena com 2º EP de faixas extraídas de LIVEs. Batizado “Acústico Jota Quest CCBB LIVE”, a compilação integra a série que vem disponibilizando versões “ao vivo” de lados-b, clássicos e novidades do repertório dos mineiros, escolhidas pelos fãs. Confira: https://smb.lnk.to/ AcusticoCCBBJQ

Prestes a antecipar o 3º single inédito de seu novo álbum de estúdio, que terá produção musical do inglês Paul Ralphs, o novo EP traz 4 faixas gravadas “ao vivo”, no dia 22 de agosto de 2020, durante “live-acústica” realizada no majestoso edifício CCBB – Centro Cultural Banco do Brasil, circuito-histórico da capital mineira, terra natal da banda, que celebrou 3 anos de seu aclamado “Acústico Jota Quest – Músicas Para Cantar Junto”.

As faixas escolhidas estiveram entre as mais votadas pelos fãs em enquete realizada pelas redes-sociais, e contemplam fases distintas dos 25 anos de carreira discográfica do Jota Quest.

Pinçada do álbum “Discotecagem Pop Variada” (2002), o “disco-vermelho”, a escolhida foi o ‘black-b-side’ “Pra Seguir em Frente”; Do álbum “La Plata” (2008), a clássica balada-rock “Vem Andar Comigo”; e ainda, fechando o repertório, as versões live-acústicas inéditas para os 2 últimos singles lançados pelo grupo: “A Voz do Coração” e “Guerra e Paz”.

Em áudio e vídeo, o EP “Acústico Jota Quest CCBB LIVE” já está disponível em todas as plataformas digitais.