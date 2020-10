Jojo Todynho corre pelada e deixa peões chocados em A Fazenda

PUBLICIDADE

Jojo Todynho segue sendo uma das participantes mais irreverentes e divertidas em A Fazenda 12. Na festa da última sexta-feira (23), a funkeira sentiu-se livre para andar só de calcinha e roupão pela sala da casa, o que garantiu boas risadas aos peões que presenciaram o ocorrido e virou meme nas redes na mesma hora.

O momento, foi parar rapidamente entre os assuntos mais comentados da internet, sendo até mesmo compartilhado pela equipe da cantora. “O que rolou aqui?”, questionaram aos risos na legenda. “Ela ficou pelada porque tirei a roupa dela”, assumiu Raissa. “Você lembra aqui nessa espreguiçadeira, perguntando onde estava sua coberta, dizendo que estava na sua cama?”, perguntou à Jojo.

Na manhã do último sábado (24), Lucas Maciel relembrou a cena. “Ontem, você estava sem limites. Lembra de nadar pelada no chão do quarto?”. Ainda com ressaca, Todynho respondeu que não, balançando negativamente a cabeça.