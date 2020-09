Jojo Maronttinni e Dj Batata apresentam mais um hit, “Devo tá na moda”, que chega acompanhado de videoclipe oficial

PUBLICIDADE

Jojo Maronttinni apresenta hoje seu novo single, “Devo tá na moda”, contando com a colaboração do DJ Batata. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ DevoTaNaModaPR . A faixa faz referência àquelas pessoas que criticam, falam mal, mas não perdem seus stories e não param de seguir, sem deixar de mostrar comentários positivos que ela recebe em suas redes.

“Essa é pra quem critica, mas não tira o olho da gente!”, disse Jojo, conhecida nas redes sociais pela sua indiscutível sinceridade.

A música também chega acompanhada do videoclipe oficial. “Devo tá na moda” é uma faixa que aborda as críticas das redes sociais. A gravação do videoclipe, seguiu todos os cuidados de higiene, conforme orientações da OMS. Assista agora:

Desde o início do ano, a cantora apresentou uma nova versão para “Acordei Gostosa (Brega Funk Pisadinha)” (https://umusicbrazil.lnk.to/ AcordeiGostosaBFP), contando com a participação da “Fenomenal” Márcia Fellipe e da cantora Mila. A música, que foi disponibilizada juntamente com o seu videoclipe oficial, traz as três cantoras unidas e poderosas, esbanjando autoestima. Acesse: https://youtu.be/eqQ0I6fZSbQ . Jojo também participou recentemente de uma colaboração internacional, com a cantora Blaya e Preto Show, na música “Achas”. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ Achas .

Com a sua voz e carisma, Jojo Maronttinni conquistou o Brasil e o mundo com o hit “Que Tiro Foi Esse”, lançado em dezembro de 2017, hoje com mais de 230 milhões de views no canal Funk Hits. Assista aqui: https://youtu.be/Qw4uBk7DOa8 .