Johnny Depp é acusado de escrever nome da ex-mulher com urina em paredes e tapetes

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

Johnny Depp, 57, tentou escrever o nome de Amber Heard, 34, com sua urina dentro de uma casa alugada por eles em Queensland, na Austrália, conforme uma declaração dada por ela ao tribunal de Londres nesta quarta-feira (15).

Segundo o portal The Sun, Heard afirmou que o ator de “Piratas do Caribe” precisou ser escoltado de sua casa e, neste momento, alegou que precisava urinar. “Ele voltou para dentro e fez isso bem na frente deles, rindo loucamente”, disse ela. “Ele disse que estava tentando escrever meu nome nas paredes e tapetes, enquanto fazia xixi na casa.”

O gerente imobiliário de Depp, Ben King, negou o acontecimento e afirmou ao tribunal que tinha certeza de que não havia urina na casa alugada. “Eu não vi nenhum sinal de urina e não senti o cheiro”, disse King, acrescentando que voltou à casa para acompanhar uma equipe de limpeza, que “não mencionou nada sobre fazer xixi”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em depoimento da última semana, Depp também foi acusado de escrever em uma parede com sangue da ponta do dedo decepado. Depp disse no tribunal que sofreu “alguma espécie de colapso nervoso” durante uma briga com Heard, mas negou que a tivesse atacado violentamente e a acusou de cortar o dedo dele ao atirar uma garrafa.

As revelações ocorreram no terceiro dia da aparição de Depp no banco das testemunhas na ação que ele move contra a editora do tabloide britânico The Sun, News Group Newspapers, sobre um artigo no qual o ator foi rotulado de “espancador de mulheres”.

O astro de Hollywood também surpreendeu ao afirmar que Heard já ofereceu maconha à filha Lily-Rose, 21, quando ela tinha apenas 13 anos de idade. Ele disse ainda que levou um soco na cara da sua ex-companheira quando ela descobriu sobre a perda de US $ 650 milhões (cerca de R$ 3,47 bilhões).

De acordo com uma declaração da advogada do The Sun no tribunal, Depp atacou violentamente a ex-mulher em pelo menos 14 ocasiões por três anos a partir de 2013, quando ficou furioso por ciúmes e consumia grandes quantidades de álcool e drogas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Depp e Heard se conheceram no set do filme “Diário de um Jornalista Bêbado” em 2011, e casaram-se quatro anos depois -mas se separaram em maio de 2016, com um acordo de US$ 7 milhões no divórcio. A paz durou até que Heard escreveu, em dezembro de 2018, um artigo para o jornal The Washington Post dizendo ser uma sobrevivente de violência doméstica, sem citar o nome de Depp.

As informações são da FolhaPress