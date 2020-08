Joelma testa positivo para coronavírus após exames de rotina

PUBLICIDADE

A artista Joelma, de 46 anos, revelou que testou positivo para covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A equipe da cantora informou a imprensa por meio de um comunicado.

“Informamos que a cantora Joelma foi fazer exames de rotina e, no de sangue, confirmou que ela estava com o vírus da Covid-19 há um tempo. Com sintomas leves após o diagnóstico, ela ficou isolada se tratando e, atualmente, encontra-se muito bem e totalmente recuperada na sua casa de São Paulo”, disse o documento.

Após o diagnóstico, a cantora decidiu descansar e tirar dias de férias. “Ela também tirou alguns dias de férias e após dia 20 ela volta com tudo. Projetos publicitários, divulgação do DVD de 25 anos que acabou de lançar e muitas surpresas para os fãs”, finalizou a equipe de assessores.