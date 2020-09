Jennifer Lopez e Maluma aparecem em clipe picante do longa Marry Me

PUBLICIDADE

A comédia romântica “Marry Me” com Jennifer Lopez e Maluma como protagonistas já tem data marcada para estreia no dia 14 de Fevereiro do próximo ano. Pra agitar um pouco o coração dos fãs, duas faixas que compõe a trilha sonora chegaram hoje às plataformas digitais.

“Pa’ Ti” e “Lonely” são duas faixas distintas, mas o videoclipe as reúne em um único trabalho. Já a chegada nas plataformas digitais foi em formato de EP, com as duas faixas separadas e entre elas uma versão “Spanglish” (que reúne os idiomas espanhol e inglês numa música só) de “Pa’ Ti”. Confira a megaprodução:

“Marry Me” foi filmado nos Estados Unidos no passado. Do gênero comédia romântica, ele também trará o ator Owen Wilson como um dos protagonistas.

Há algum tempo, Maluma havia dito em uma entrevista que interpretará um personagem chamado Bastian, que na ficção também será um artista da música pop. Na história, ele será noivo de Jennifer Lopez, quem se chamará Kat Valdez. O astro será o responsável por romper o relacionamento e destruir o coração da diva diante da situação de um casamento que vem sendo noticiado para a toda imprensa.

Em outubro do ano passado, J-Lo foi flagrada vestida de noiva nas ruas de Nova York e até mesmo gravou uma cena cantando com Maluma em um dos shows dele. Tudo pela ficção, claro.