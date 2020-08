‘Já fiz ousadia depois de show, no mar’, diz Ivete Sangalo sobre relação com marido

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

A cantora Ivete Sangalo, 48, deu detalhes picantes sobre sua relação amorosa com o marido, Daniel Cady, 35. Segundo ela, durante todo o tempo que estão juntos nunca teve tempo ruim.

“Já fiz ousadia com Daniel tanto lugar, todo tipo de lugar. Já fiz ousadia com Daniel com babá eletrônica ligada do lado, o Marcelo chorava, eu ia lá, balançava, voltava e continuava o jogo”, revelou a cantora em papo com Otaviano Costa.

Ela fez uma relação entre o sexo e um jogo de futebol. “É verdade que tinha que ser na saída de bola do goleiro, mas quando estava ali na área de ataque ali, fazia um jogo ali na banheira, ele chorava, eu voltava e tinha que começar da saída de bola”, destacou Ivete com bom humor.

A artista contou que após suas apresentações também costumava namorar o hoje marido. Eles estão há 12 anos juntos. “Já fiz muita ousadia depois de show, no mar com os peixinhos olhando”, disse.

Durante a pandemia, a frequência das relações caiu um pouco. E ela explica os motivos. “Na quarentena obviamente a frequência do sexo é outra porque existem outras prioridades. Mas é o seguinte, tem que ser ‘caceteiro’. Demora um pouquinho, mas na hora que a casa cai é pedaço de madeira para tudo que é lado”, finalizou.

Recentemente, boatos davam conta de que Ivete e o marido, Daniel Cady, estariam em processo de separação. No início do mês Ivete Sangalo apareceu sem aliança durante um bate-papo virtual e isso alimentou rumores. Com Cady ela está desde 2011 e tem três filhos, Marcelo, 10, e as gêmeas Helena e Marina, 2.

Mais recentemente, fizeram uma live descontraída. O casal não poupou piadas e se divertiu durante a transmissão ao vivo realizada nas redes sociais da cantora.

Em certo momento, os dois foram questionados qual prato eles levariam se fosse para uma ilha deserta. Foi quando o marido da cantora baiana afirmou: “Você! Tô brincando [risos]”. Ivete não deixou por isso mesmo e ainda completou a piada: “É, meu amor… a gente leva o que a gente come”. E os dois riram.

As informações são da FolhaPress