Já está disponível o ep de versões remix de “Control”, sucesso da cantora Zoe Wees

O hit “Control”, da cantora Zoe Wees, ganha um EP com versões remix assinadas por NOTD e Blinkie. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ ControlRemixes .

A versão original do single “Control”, que figurou na playlist “As 50 Virais do Brasil”, do Spotify, também levou a imagem da jovem cantora para a capa da playlist “Pop Rising”, que reúne sucessos de artistas em ascensão. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil. lnk.to/ZWControl .

“Control” é uma balada autobiográfica cuja letra fala sobre as dificuldades que Zoe Wees enfrentou crescendo com o constante medo de perder o controle do próprio corpo, devido às convulsões provocadas pela epilepsia, descoberta em sua infância. A cantora chama atenção por sua voz única e cativante e por sua incrível força ao interpretar as canções.