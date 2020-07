Já está disponível o Ep “Bedroom remixes”, da cantora Selah Sue

PUBLICIDADE

A talentosa cantora sueca Selah Sue acaba de disponibilizar a versão remix do EP “Bedroom”, com as assinaturas de S+C+A+R+R, Kuna Maze, NxxxxxS e Kwes. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ BedroomRemixes .

No último dia 16, a artista lançou o videoclipe de “Aways – Cosmo”, que conta com a direção do renomado Ramy Moharam Fouad. Assista agora:

Apresentado em maio, o EP “Bedroom”, com cinco faixas, é um projeto intimista e acolhedor. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ SSBedroom .

Após uma pausa em sua carreira por cinco anos, a cantora recentemente apresentou o single “You” (https://umusicbrazil.lnk.to/ SSYou), que chegou acompanhado de um emocionante videoclipe. Assista agora:

