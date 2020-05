Izabella Rocha confirma participação no FM Online

PUBLICIDADE 

A cantora Izabella Rocha, acompanhada de seu quarteto, será uma das atrações do Festival de Música On Line (FM On Line), que será transmitido via plataforma de streaming própria, a Live4Uu, entre 29 e 31 de maio. Idealizado pela Artwoking, o festival contará com vários artistas de Brasília, ainda dentro das celebrações dos 60 anos da Capital.

Em sua performance, Izabella, ao lado de Felipe Portilho (teclado), Misael Barros (bateria), Dido Mariano (baixo acústico) e Moises Alves (trompete), apresentará pocket show inspirado no trabalho Blue Moon, que marca, desde 2018, a entrada da cantora para o universo jazzístico. “A novidade é que acrescentamos ao repertório músicas do álbum Bella, que, devido à pandemia, ainda não tivemos a oportunidade de lançar. Estou super entusiasmada porque, desde que o isolamento começou, nunca mais tivemos a oportunidade de reunir a banda. Então, este show tem toda uma expectativa de estreia e a vibe está muito alta. Esse modelo deverá perdurar e está dentro de um novo formato que o público tem aprovado. É uma alegria fazer parte”, conta Izabella.

No setlist de 14 músicas, a cantora interpreta canções clássicas que resgatam as blue notes nascidas em New Orleans com um toque de Reggae, Bossa Nova, Samba e Soul. À mistura, Izabella chama de “Jazz Reggaeado”. O repertório também traz para esta linguagem as músicas, O carcará e a rosa (Alexandre Carlo), Three Little Birds (Bob Marley), Carta pra ele (Izabella Rocha) e Misteriosa Atração (Alexandre Carlo e Izabella Rocha).

Apesar da participação do público ser através da internet, as performances acontecerão em um local especial, preparado, ao ar livre, dentro de rígidas normas de segurança estabelecidas pelo GDF e em concordância com a OMS, como distanciamento mínimo, higienização de todos equipamento e uso obrigatório de máscaras para os artistas, com exceção dos cantores.

Sobre Izabella Rocha

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Izabella Rocha foi uma das fundadoras da banda de reggae Natiruts, uma das principais bandas do Brasil, surgida em 1996. Como backing vocal e cantora, ela gravou cinco discos de estúdio – “Nativus” (1997), “Povo Brasileiro” (1999), “Verbalize” (2001), “Qu4tro” (2002) e “Nossa Missão” (2005) – e fez centenas de shows pelo país.

Em 2006 saiu em busca das raízes musicais e, no ano seguinte, criou – ao lado de Bruno Dourado (percussão) e Kiko Péres (guitarrista), também ex- integrantes do Natiruts – o grupo InNatura, com o qual gravou mais três álbuns: o ao vivo “Um Artista Brasileiro” (2007, lançado em DVD), “Bossa Ragga” (2010) e “Innatura 3” (2013).

Com a maternidade – ela tem três filhos –, Izabella Rocha entrou em contato profundo com o feminino e percebeu sua ligação com a natureza do planeta Terra, verdadeiro útero para toda a vida como a conhecemos. Essa foi a base de “Gaia”, o primeiro disco solo, totalmente autoral, lançado em 2016 celebrando seus 20 anos de carreira, como trilha sonora do documentário de mesmo nome, narrado por ela, dirigido por Douro Moura, e gravado na Chapada dos Veadeiros (GO). As letras autorais foram inspiradas pelo sagrado feminino e a mãe natureza.

Em 2020, Izabella Rocha volta com o segundo álbum solo, “Bella”, onde mescla influências do jazz, reggae, soul, samba e bossa nova, entre versões diversas e músicas inéditas.

Sobre o evento

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em sua primeira edição o Festival de Música On Line terá seis apresentações diárias, cada uma de 45 minutos. Também participam do evento artistas como Dhi Ribeiro, Thiago Ruby, Thiago Nascimento, Leo, Marcelo Sena, entre outros. O evento contará com um apresentador que terá a função de conduzir a live e entreter o público no intervalo das performances artísticas.

Segundo o organizador Bruno Lima, o objetivo do FM On Line é movimentar a cena musical da capital, levar alegria às famílias em momento de confinamento e ajudar na consolidação o um modelo de negócios capaz de suprir a falta de shows físicos para os artistas e seus fãs. Como as lives tem sido uma das maiores distrações da população nestes tempos, um dos argumentos, considerando que os artistas têm se apresentado, na maioria das vezes, gratuitamente, o evento pretende chamar a atenção para a necessidade de monetização dessas atrações.

O evento incentivará a compra de ingressos solidários, em que 100% do valor arrecadado será dividido entre os artistas participantes. Os ingressos poderão ser adquiridos, opcionalmente, por R$10 no site www.live4u.com.br, o mesmo em que será transmitido o festival, gratuitamente.

SERVIÇO

Show de Izabella Rocha no FM On Line – 29 de maio às 21 horas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

www.live4u.com.br

FM On Line – De 29 a 31 de maio