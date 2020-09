IZA: “Pesadão” é a música mais tocada nos últimos anos

PUBLICIDADE

Nos últimos quatro anos, a cantora, compositora e apresentadora de tv IZA vem conquistando seu espaço no cenário da música brasileira com seus sucessos. Nesta quinta-feira, a artista completa 30 anos e, para festejar a data, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um levantamento inédito com informações do seu banco de dados, um dos maiores da América Latina.

A primeira pesquisa foi sobre as músicas gravada por IZA e mais tocadas nos principais segmentos de execução pública nos últimos cinco anos. “Pesadão”, parceria com Falcão, Sergio Santos, Pablo Bispo e Ruxell, lidera o ranking. Logo em seguida, “Ginga”, “Dona de mim”, “Brisa” e “Meu talismã”.

IZA tem até agora no banco de dados do Ecad 16 músicas e 106 gravações cadastradas. Já em relação aos seus rendimentos em direitos autorais pela execução pública de músicas nos últimos cinco anos, mais de 80% do que foi destinado a ela foram provenientes dos segmentos de TVs, Rádios e Casas de festas e Diversão.

Músicas gravadas por Iza mais tocadas nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão, Carnaval e Festa Junina)