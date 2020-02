Ivete Sangalo encerra folia de 2020 com chave de ouro e troféu de Música do Carnaval

PUBLICIDADE 

Ivete Sangalo fechou o Carnaval 2020 com chave de ouro: em cima do trio, ela saiu sem cordas, privilegiando o folião pipoca, no circuito Osmar, no Campo Grande, onde não levava seu bloco desde 2017; no meio do percurso, dividiu o microfone com Vanessa da Mata; e, para coroar a apresentação, recebeu o troféu de Música do Carnaval da Band, em eleição popular do Bandfolia, para “O Mundo Vai”. Depois de tanta emoção, a cantora foi para o Camarote da Veveta, no circuito Barra-Ondina, e, por lá, fez mais parcerias musicais, além de ter curtido a noite no privilegiado espaço vip, na varanda com a melhor vista da avenida.

Com mais um look de rainha, a cantora representou o tema “Alma Lavada”, a Rainha Arqueira, forte e guerreira, também retirado de seu hit do ano. O look foi o quarto usado por Ivete representando O Reino de Rainha, com o qual desfilou o Carnaval todo e conquistou seus súditos.

No meio do circuito, a apresentadora e também cantora Ju Moraes subiu no trio para entregar a Ivete o prêmio de Música do Carnaval. E ao lado de Vanessa da Mata, ela fez a festa, cantando sucessos da própria Vanessa e levantando a pipoca. O ator Danton Mello acompanhou tudo de cima do trio e depois foi ao camarote, onde se encontro com Emanuelle Araújo e outros artistas.

Depois da maratona que começou no Campo Grande e passou pela Avenida Sete de Setembro até a Praça Castro Alves, tradicional palco do Carnaval de Salvador, Ivete também foi para seu camarote, onde permaneceu até o fim da noite. Ali começaram as parcerias musicais com Leo Santana, um dos astros do Carnaval, que cantou com ela “Mainha Gosta Assim”, gravada para o DVD “Live Experience”, e também com Tuca Fernandes e Guga Meyra, com quem cantou “Baianidade Nagô”. Armandinho ganhou elogios da cantora e Alinne Rosa dividiu o microfone com a Mainha.

O sucesso do Camarote da Veveta e a animação do Bloco Coruja, que saiu três dias seguidos no circuito Barra-Ondina, e do trio sem cordas no Campo Grande fizeram do Carnaval de Ivete um dos mais marcantes da história.