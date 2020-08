Ivete Sangalo e marido trocam comentários picantes em live: ‘Haja água para apagar o fogo’

PUBLICIDADE

A cantora Ivete Sangalo, 48, e seu marido Daniel Cady, 35, fizeram uma live descontraída na noite desta quinta-feira (13). O casal não poupou piadas e se divertiu durante a transmissão ao vivo realizada nas redes sociais da cantora.

Em certo momento, os dois foram questionados qual prato eles levariam se fosse para uma olha deserta. Foi quando o esposo da cantora baiana afirmou: “Você! Tô brincando [risos]”. Ivete não deixou por isso mesmo e ainda completou a piada: “É, meu amor… a gente leva o que a gente come”. E os dois riram.

Ivete disse também ser uma mulher muito elétrica e o marido confirmou: “até demais”. “Haja água para apagar o fogo dessa mulher, viu”, disse Cady. A ex-jurada do The Voice Brasil acabou reafirmando a fala do marido: “Você sabe muito bem, meu bombeiro”.

No início do mês Ivete Sangalo apareceu sem aliança durante um bate-papo virtual e isso alimentou rumores de que ela estava em processo de separação de Daniel Cady, com quem está desde 2011 e tem três filhos, Marcelo, 10, e as gêmeas Helena e Marina, 2.

Sempre muito direta, mais tarde Ivete fez questão de afastar os rumores de que está em crise com o marido e o chamou para participar de uma live. Ela acabou trocando beijando com o marido, porém, seguem sem aliança.

O casal se conheceu em 2008, por acaso, enquanto o nutricionista visitava um vizinho da cantora. No ano seguinte Ivete engravidou do primogênito Marcelo. Antes de Cady, a cantora baiana foi casada com o músico Davi Moraes, de 2002 a 2004.

As informações são da FolhaPress