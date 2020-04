Ivete Sangalo e Claudia Leitte são surpreendidas com visitas de cobra em suas casas

PUBLICIDADE 



As cantoras Ivete Sangalo e Claudia Leitte, coincidentemente, receberam uma visitinha diferente nos últimos dias. Ambas encontraram cobras em suas casas. As duas, assim como todo o país, estão isoladas com as famílias em meio à quarentena.

Pelas redes sociais, as duas contaram mais detalhes sobre o que aconteceu.

Ivete chegou a filmar o bicho se rastejando pelo quintal dela. Mas engana-se quem pensa que ela se assustou. Pelo contrário.

“Uma visita em casa. Eu disse a ela que fique em casa! Linda passando para dar um beijo”, disse Ivete sobre a enorme cobra.

O momento chamou a atenção da parceira de The Voice Claudia Leitte. “Está amarrado. Ontem apareceu uma aqui em casa também. Meu Pai”, revelou a baiana em tom bem mais assustado. Folhapress