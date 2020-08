Instituto de Cinema promove live com o cineasta Mess Santos

PUBLICIDADE

O convidado desta Live é especializado em videoclipes, e foi especialmente chamado para bater um papo sobre direção internacional.

Mess Santos é um cineasta mineiro radicado em São Paulo. Nascido em Belo Horizonte, fundou a produtora Movie 3 Filmes em 2011, especializada em videoclipes musicais, campanhas publicitárias e documentários nas áreas de música e cinema. Trabalha com artistas nacionais e internacionais, como Jota Quest, Claudia Leitte, Wesley Safadão, Anitta e Nego do Borel. Seu primeiro videoclipe de destaque foi da banda Replace, com a música “Aprender a Voar”. Lançado em 2011, ele ficou três meses em primeiro lugar no TOP 10 MTV e ganhou uma indicação ao VMB do mesmo ano. Mess também dirigiu o clipe de “Esa mujer”, de Roberto Carlos, com a participação do espanhol Alejandro Sanz.