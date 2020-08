Inscrições para participar do The Voice acima de 60 anos já estão abertas

PUBLICIDADE

Após divulgar uma nova versão para o The Voice Brasil, a Globo anunciou nesta quarta-feira (19) que as inscrições estão abertas para o The Voice de idosos, que irá contar com talento acima de 60 anos. O programa deve ir ao ar em 2021.

Segundo a emissora, a competição musical terá as mesmas características dos outros formatos, The Voice Kids e Brasil. Com um time de técnicos que ainda não foi revelado, os competidores vão passar por diferentes fases incluindo audição às cegas e ao vivo.

“Durante nossa trajetória aprendemos que a boa música é atemporal e que não existe limite quando falamos sobre a realização de sonhos. Essa nova versão do ‘Voice’ surgiu do desejo de expandir ainda mais esse espaço de oportunidade para os artistas”, afirma Creso Eduardo Macedo, diretor artístico do programa.

Um dos técnicos da versão do The Voice de adultos, Lulu Santos, brincou com a novidade assim que ela foi divulgada. “É para eu me inscrever?”, escreveu o cantor na publicação de José Bonifácio de Oliveira, o Boninho.

Devido a pandemia do novo coronavírus, a final do The Voice Kids precisou ser adiada e acontecerá no próximo dia 11 de outubro. Já a 9º temporada do The Voice Brasil, confirmada pela Globo, ainda não ganhou data de estreia.

Tudo que sabe até o momento é que a cantora Ivete Sangalo deixará de ser técnica. Com sua cadeira vaga, Carlinhos Brown voltará ao programa ao lado de Michel Teló, Iza e Lulu Santos.

As inscrições para participar da nova edição do The Voice -para idosos- acontecem no site do Gshow.

