Influencers afirmam que perdem seguidores quando postam foto de biquíni

@gessicakayane contou no Twitter que sempre que publica foto de biquíni perde muitos seguidores. A humorista respondeu alguns comentários, dizendo que chega a tirar print quando isso acontece. Outra seguidora levantou a hipótese dela ser “mulher, humorista e nordestina” onde muitas pessoas não aceitam isso, e Gkay responde com “deve ser”. Que situação chata! 😳