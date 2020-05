Incluindo Gusttavo Lima, Kany García lança seu novo álbum de duetos, “Mesa Para Dos”

PUBLICIDADE 

A cantora e compositora multi-premiada Kany García nos deleita com seu novo álbum de duetos, Mesa Para Dos, disponível hoje em todas as plataformas de música digitais. Além disso, estreou simultaneamente o videoclipe do primeiro single “Lo Que En Ti Veo“, com Nahuel Pennisi, que pode ser visto em seu canal no YouTube.

Seu sétimo álbum de estúdio, Mesa Para Dos, foi produzido pelo lendário Julio Reyes Copello em seu Art House Studios, em Miami. Ele também produziu seu terceiro álbum “Kany García”, ganhador do Latin GRAMMY®, em 2012.

Seus convidados altamente talentosos no Mesa Para Dos são de vários países. O mencionado Pennisi, é da Argentina. Da Espanha, a cantora e compositora Leiva; do Chile, Mon Laferte; do Brasil, Gusttavo Lima; de seu país nativo Porto Rico, Pedro Capó; do México, o trio pop Reik e o vocalista Carlos Rivera; e da Colômbia, Carlos Vives, juntamente com uma faixa com Goyo (ChocQuibTown) e Cata (Monsieur Periné), além de uma música com Camilo. Kany compôs sete das dez faixas do álbum, além de co-escrever três das músicas com seus parceiros Leiva, Vives e Camilo.

O vídeo de “Lo Que En Ti Veo” apresenta cenas delicadas de Kany e sua esposa Jocelyn Troche em casa, junto com cenas de Pennisi, que é um dos jovens promissores violonistas e trovadores da música latina. A letra dessa música suave fala com casais em um relacionamento intenso e gratificante. “Se você pudesse ver tudo o que eu vejo em você, entenderia, amor da minha vida, porque espero. Se você estivesse em mim, então você veria o que eu vejo.

Seu álbum de 2019 Contra El Viento , ganhou o Latin GRAMMY® de Melhor Álbum de Cantor-Compositore, enquanto seu videoclipe “Banana Papaya“, com Residente, recebeu o Latin GRAMMY® de Melhor Vídeo Musical-Versão Curta.

Agora, no Mesa Para Dos, Kany García nos presenteia com belas composições e performances vocais, combinando sua magia com alguns dos artistas mais cativantes da música latina.

MESA PARA DOS – Track List:

Lo Que En Ti Veo, com Nahuel Pennisi Óxido, com Leiva Se Portaba Mal, com Mon Laferte Que Pasen Los Días, com Gusttavo Lima Búscame, com Carlos Vives Date La Vuelta, com Reik Nuevas Mentiras, com Pedro Capó Acompáñame, com Goyo & Cata Cobardes, com Carlos Rivera Titanic, com Camilo