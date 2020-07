Illusionize é a estrela do terceiro final de semana do Todxs Music Festival com transmissão exclusiva no TikTok

Todxs Music Festival trouxe muito divertimento online para os amantes de música eletrônica. A parceria inédita e exclusiva com a plataforma TikTok trouxe mais de 188 mil usuários para a LIVE (124% a mais quando comparado com o primeiro sábado), para assistir aos exclusivos shows de Gabe, Guss, Sarah Stenzel e Pedräda, além de mais de 14 milhões de visualizações no challenge criado no TikTok com a hashtag #SaudadesDaBaladinha.



Considerado o maior festival online de música eletrônica do Brasil, o intuito do Todxs é abraçar a diversidade e pluralidade. Além disso, o evento conta com caráter beneficente, em parceria com o projeto



As duas próximas edições do Todxs, programadas para o dia 25 de julho e 1 de agosto, sempre às 17h00, estão recheadas de ótimas atrações, como Dubdogz, Rooftime, Samhara, Ella de Vuono, Bhaskar, Pathy DeJesus, DJ Tom, Sunroi e Luiza Viscardi.



Portanto, não deixe de assistir e se divertir com Illusionize, Mary Mesk, Cevith e From House To Disco neste sábado (18), às 17h00. O Todxs Music Festival é uma realização das agências Fx Talents e MC Connections. Participe e acompanhe o perfil no TikTok e em outras redes sociais para conferir todos os detalhes e surpresas.





SERVIÇO



Todxs Music Festival – maior festival online de música eletrônica

Quando: 04, 11, 18 e 25 de julho e 1 de agosto, às 17h00

Onde: transmissão exclusiva pelo canal @todxsmusicfestival no TikTok



Redes sociais Todxs Music Festival

Tik Tok: www.tiktok.com/@ todxsmusicfestival

Instagram: https://www. instagram.com/ todxsmusicfestival/

