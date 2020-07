Iguatemi Brasília traz cinema drive-in para o estacionamento do shopping durante o mês de julho

PUBLICIDADE

Em tempos de reinvenção, a Iguatemi lança mais uma iniciativa para promover experiências de lazer para seus clientes, com todo o cuidado que o novo momento exige. A partir do dia 16 de julho, o Iguatemi Brasília oferece em seu estacionamento sessões exclusivas de cinema drive-in. Dentro de seus carros, os clientes poderão assistir a uma programação diferenciada com grandes sucessos de bilheteria e filmes recém-lançados no estilo que foi febre no Brasil nos anos 70.



Os filmes serão exibidos em duas sessões às quintas e domingos e três sessões às sextas e sábados. Também serão disponibilizadas sessões infantis e sessões família. A ação tem como objetivo auxiliar a manter o distanciamento social neste período de pandemia e proporcionar uma experiência de entretenimento para todas as idades. Para adquirir a entrada, basta acessar o aplicativo ou o site da Ingresse (ingresse.com). A programação dos filmes que serão exibidos também estará disponível no site do shopping e no app de venda.



“A proposta do cinema drive-in é oferecer uma opção de lazer aos nossos clientes nesse momento atual que estamos vivendo. A novidade traz um sentimento de nostalgia, faz com que toda a família consiga ter uma experiência divertida, com cuidado, segurança e sem aglomeração e ainda contribui com uma ação de responsabilidade social”, conta Alexandre Biancamano, diretor de marketing da rede Iguatemi.



Os ingressos custam R$ 80 a inteira e R$40 a meia por carro e o tíquete do estacionamento, válido por até quatro horas, R$ 18, com meia entrada válida conforme a legislação. Além disso, 20% do valor arrecadado na bilheteria serão doados para a GPS Foundation.



A escolha da vaga será por ordem de chegada e os veículos terão distanciamento entre as vagas conforme o mínimo estabelecido em decreto do Governo do Distrito Federal de dois metros. Veículos de grande porte terão vagas específicas para estacionar. A capacidade máxima permitida por carro será de quatro pessoas. A saída dos veículos será por fileiras e indicadas pelos staffs e o tempo limite de saída do evento após o término da sessão será de 15 minutos.



Para garantir a segurança de todos, os clientes devem permanecer dentro do carro durante toda a sessão. Caso precisem ir ao banheiro, o pisca-alerta deverá ser acionado e um staff irá auxiliar. Enquanto estiverem do lado de fora do carro, o uso de máscara de proteção é obrigatório. Os sanitários disponíveis para uso serão os do próprio shopping.



Serviços de bomboniere exclusivo poderão ser adquiridos antecipadamente via aplicativo Zig Pay em parceria com a Cinemark com kits customizados que serão entregues dentro do carro, antes da entrada do evento. Vale lembrar que todas as medidas de saúde foram aplicadas e os funcionários atendem o público com máscaras de proteção.



O cinema drive-in também será instalado nos estacionamentos dos shoppings Iguatemi Campinas, Esplanada (Sorocaba/Votorantim), Praia de Belas e Rio Preto.



Confira a programação dos filmes do cinema drive-in abaixo:



16/7 (quinta-feira):

19h: Yesterday (1h57)

21h45: 1917 (1h59)



17/7 (sexta-feira):

18h30: Extraordinário (1h53)

21h10: As Golpistas (1h49)

23h40: O Escândalo (1h49)



18/7 (sábado):

18h: Como Treinar o Seu Dragão 3 – Dublado (1h44)

20h30: Rocketman (2h02)

23h15: Entre Facas e Segredos (2h10)



19/7 (Domingo):

19h: A Família Addams – Dublado (1h26)

21h15: A Grande Mentira (1h50)



O Shopping Iguatemi Brasília está funcionando em horário reduzido das 13h às 21h para atender o público.



Para mais informações sobre lojas e serviços, acesse o site www.iguatemi.com.br/brasilia.

Serviço

Cine Drive-in Iguatemi Brasília

Quando: 16 a 19 de julho

Onde: estacionamento do shopping

Endereço do Iguatemi Brasília: SHIN CA 4, Lote A – Lago Norte – Brasília, DF