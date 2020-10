Humorista Tirullipa recebe diagnóstico de Covid-19

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

Everson de Brito Silva, mais conhecido como Tirullipa, 35, testou positivo para Covid-19. A informação foi confirmada nesta terça-feira (13) pela assessoria do humorista.

“Ontem (12), antes de iniciar as gravações do filme ‘Detetive Madeinusa’, em São Paulo, o exame exigido pelos protocolos de segurança foi repetido para a confirmação do resultado e as diárias suspensas”, disse a assessoria em comunicado enviado à imprensa.

A assessoria informou ainda que o humorista passa bem e que está totalmente assintomático. “[Ele] ficará as duas próximas semanas isolado em hotel na capital paulista.” Sobre as gravações de “Detetive Madeinusa”, a assessoria informou que o cronograma será retomado após o período em que Tirullipa cumprir o isolamento social.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nas redes sociais, Tirullipa publicou um vídeo para falar sobre o resultado do diagnóstico. “Depois de sete meses lutando para me livrar desse demônio, o fi do cabrunco me pegou, mas ele entrou no organismo errado, pois eu vou cag*r ele já já”.

“Fica o aviso para todos, tomem Cuidado. Todo o cuidado é pouco, pois o infeliz do coronavírus NAO ACABOU gente. Ele ainda continua, sim, e está rondando entre nós, por isso cuidem-se, previnam-se!#usemascara”, escreveu o artista em seu perfil no Instagram. “Deus é contigo e comigo também. Passo bem e estou assintomático graças a Deus.”

As informações são da FolhaPress