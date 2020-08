Henrique Fogaça e Alexandre Herchcovitch falam sobre paternidade

PUBLICIDADE

O chef de cozinha Henrique Fogaça e o estilista Alexandre Herchcovitch estão sempre compartilhando nas redes sociais momentos especiais com seus filhos. Fogaça é pai da Olívia, 13 anos, que tem necessidades especiais, João, 12 anos, e Maria Letícia, quatro anos. Já o Alexandre adotou Ben, seis, e Fernando, sete, com seu marido Fábio Souza.

Fogaça compartilhou os desafios da paternidade e revelou que está criando a instituição Olívia Fogaça para ajudar as famílias que não possuem a condição para ter tratamentos com medicina alternativa.

O jurado do MasterChef explicou que Olívia é tem uma síndrome rara, ainda não descoberta, que a impede de andar e falar. Porém, graças ao seu tratamento, ela tem apresentado grandes avanços.

“Ela ainda não anda, a gente tem que estimular, colocar aparelho na perna dela. Mas ela está muito melhor. Fez uma cirurgia e agora está com a coluninha reta e está usando canabidiol. A dieta cetogênica tem deixado ela muito esperta. Ela não fala, mas dá pra perceber que ela entende o que falamos”, afirmou Fogaça.

Como é sua relação com a Olívia?

É um amor silencioso. Eu me comunico com ela através do tato, do olhar e até do apertão. Eu sou um pouco bruto e ela gosta quando pego e balanço ela. Fica toda feliz, respira alto e olha pros lados. É uma comunicação em silêncio, mas de muito afeto e muito amor!

Qual é a importância de representar os pais de filhos com necessidades especiais?

A importância é a Olívia ter me escolhido, de ter muitas dificuldades, mas estar se superando. Eu gosto de mostrar isso para as pessoas, porque tem muitas famílias que vivem em um quarto trancado, com um monte de remédio entorpecendo.

Então eu acho muito importante essas medicinas alternativas. Inclusive, estou criando uma instituição Olívia Fogaça pra poder levantar essas bandeiras de uma forma que consiga abrir os olhos dos governantes, para poder ajudar as necessidades de famílias de crianças que não tem condições de ter uma dieta cetogênica ou comprar um canabidiol.

Eu sou apenas o instrumento para que pessoas com necessidades especiais tenham um mundo melhor, assim como a Olívia.

Já o estilista Alexandre Herchcovitch contou sua história com o processo de adoção, falou sobre a diversidade entre os pais e a importância da desconstrução de estereótipos na educação de seus filhos.

Como foi adotar o Ben e o Fernando?

Quando casei com Fábio, já conversávamos sobre adoção. Os dois foram adotados em 2014, o Ben era recém nascido e o Fernando tinha um ano e três meses. O processo durou em média um ano e meio. Fomos bem atendidos, tudo bem esclarecido, tivemos palestra com a juíza, juntamente com outros casais, para entender sobre o processo e também acompanhamento de assistente social.

Sempre quis ser pai e aprendo diariamente com eles.

Qual é a importância de falar sobre diversidade na educação dos seus filhos?

É muito importante incentivar a desconstrução de estereótipos. Vivemos em um mundo diverso, onde, desde sempre, as crianças devem se acostumar. Tudo deve ser mostrado como é na verdade. O mundo é diverso e, quanto mais cedo as crianças entenderem isso, melhor. Nossa família convive com a diversidade e isso é uma realidade na vida de nossos filhos.

Herchcovitch e Fogaça estão participando da nova campanha da Oreo, em comemoração ao Dia dos Pais. A marca reuniu o estilista, o cozinheiro e o ator Lázaro Ramos para contarem versões desconstruídas de histórias infantis clássicas.

O lançamento da campanha será nesta quinta-feira, 6, em uma live no Instagram da marca com a participação dos três às 19h30. Os contos adaptados de Rapunzel, João e o pé de feijão e o patinho feio foram escritos pelo ator e estarão disponíveis também em audiobook.

“O objetivo é incentivar uma conexão dos pais com os filhos de um jeito divertido e propor novas reflexões. A intenção é que, após a leitura, se abra uma porta para que essas questões sejam discutidas. A ideia é trazer representatividade”, explica a diretora da marca Fabíola Menezes.

Estadão Conteúdo

