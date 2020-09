Harmonia do Samba e mais de 18 atrações locais vão animar o Drive Show Brasília neste final de semana

PUBLICIDADE

Quem estava com saudades de curtir um show sertanejo e dançar aquela swingueira com os amigos já pode ir se preparando, pois, a sua hora chegou. Para esse final de semana, o maior Drive In do Brasil está com uma programação bem especial para os fãs do axé da Bahia e de um bom modão.

No sábado (5), a partir das 18h, o Drive Show Brasília lança seu projeto Buteco Sertanejo, que vai contar com mais de 18 duplas e cantores locais que vão se revezar no palco durante mais de quatro horas de apresentação, com muita sofrência e modão. Entre os confirmados estão Roniel & Rafael, Melão, Thalita Rangel, Taty & May, Duda Martins, Léo Abaad, Heverton & Heverson, entre outros.

Já no domingo, véspera de feriado, o swing da Bahia vai desembarcar em Brasília para fazer todo mundo dançar ao som da banda Harmonia do Samba, comandado por Xanddy. O grupo baiano em atividade desde 1993, sobe ao palco a partir das 22h, e promete animar os brasilienses com seus principais hits emplacados durante a toda carreira como Tic Nervoso, Vem neném, Menina quebra e Nova dança.

Os ingressos custam a partir de R$ 40, podendo ser adquiridos pelo site www.oquevemporai.com.br , www.furandoafila.com.br , pelos Apps Oque Vem Por Aí e Furando a Fila, ou pelos pontos físicos das lojas Óticas Diniz e Bendito Food (sem taxa);

Serviço

Drive Show Brasília

Quando: sábado (5) e domingo (6), a partir das 18h

Atrações: Harmonia do Samba,Roniel & Rafael, Willyam Pierro, Melão, Thalita Rangel, Rodrigo Messer, Leon Correia, Larissa Nogueira, Heverton & Heverson, Caio & Henrique, Taty & May, Duda Martins, Danilo Lira, Dricka Moraes, Rodrigo Ferraz, Sérgio Moraes, Bel Brandão, Léo Abaad, Samara, entre outros

Onde: Estacionamento do Estádio Mané Garrincha (Eixo Monumental)

Não recomendado para menores de 18 anos.