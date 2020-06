Harley-Davidson realiza ‘No Show’ para evidenciar motocicletas customizadas e seus customizadores

PUBLICIDADE

A Harley-Davidson Motor Company apresenta “The No Show”, uma exibição de motocicletas online de uma semana que reúne a comunidade global da Harley-Davidson.

Realizado na conta do Instagram da Harley-Davidson até 21 de junho, The No Show apresenta 60 customizadores de 10 países, metade dos quais provenientes dos eventos adiados Mama Tried, Congregation Vintage Bike & Car e Born-Free. Os customizadoes e customizadoras restantes foram convidados pela Harley-Davidson e abrangem uma variedade de estilos, época e geografia. As motos serão lançadas em lotes todos os dias durante cinco dias, com prêmios sendo entregues no final da semana.

Aqueles que visitam o No Show podem visualizar a variedade de motocicletas e curtir suas favoritas, onde verão um vídeo pessoal de cada customizador, junto com sua obra-prima, contando todos os detalhes. Depois de conferir as customizações, os participantes podem rolar para o “palco” virtual para ouvir os sets acústicos de The White Buffalo, Hollis Brown e The Kenneth Brian Band.

“O No Show é uma plataforma que oferece a todos, de entusiastas a novos motociclistas, um lugar para convergir e celebrar a arte diversificada que vem com as customizações”, disse Patrick Holly, diretor de marca da Harley-Davidson Motor Company.

No último dia da exibição, domingo, 21 de junho, três customizadores serão reconhecidos por suas realizações em habilidade, arte, auto-expressão e capacidade de criar um novo caminho na customização. Um vencedor será selecionado em cada uma das seguintes categorias para receber um prêmio exclusivo criado pelos designers da Harley-Davidson:

Media Choice Award: escolhido e apresentado por jornalistas das principais publicações de motocicletas do setor.

Prêmio H-D de Design e Estilo: escolhido e apresentado por Brad Richards, vice-presidente de estilo e design da Harley-Davidson e customizador de garagem de longa data.

Prêmio Museu Harley-Davidson: escolhido pela equipe do museu e apresentado por Bill Davidson, vice-presidente do Museu Harley-Davidson e bisneto do cofundador da Harley-Davidson William A. Davidson.

Assista ao “No Show” até 21 de junho no Instagram da Harley-Davidson e no Facebook para assistir a conteúdos exclusivos