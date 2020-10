Halloween – The Walking Dead ganha maratona em especial

PUBLICIDADE

O clima de Dia das Bruxas vai invadir a programação do FOX Premium, com maratonas repletas de séries de arrepiar – e que o público adora! A exibição começa na sexta, dia 30 e outubro, e se estende até o sábado, dia 31, data em que é celebrado o Halloween, no canal FOX Premium 2.

O especial tem início com a primeira e segunda temporadas da série indicada a oito Emmys 2020 “What We Do In The Shadows”, uma docucomédia que acompanha o dia a dia de um grupo de vampiros que vive em Nova York. O line up segue com a primeira temporada da eletrizante série de época “Taboo” e a décima temporada do consagrado drama zumbi “The Walking Dead”.

Confira abaixo a programação completa e sinopse dos filmes:

FOX PREMIUM: MARATONA HALLOWEEN

De sexta (30/10) a sábado (31/10) a partir das xxx horas, no FOX Premium 2