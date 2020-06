Há 20 anos, o sambista João Nogueira nos deixava

PUBLICIDADE 

A poesia e o suingue do samba sempre estiverem presentes na arte e na música do sambista João Nogueira, que nos deixava há 20 anos, no dia 5 de junho de 2000, vítima de um enfarte, aos 58 anos. Ele contribuiu com um grande legado para a música brasileira com suas 183 obras musicais e 310 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição). Um levantamento da empresa mostra o ranking das suas 20 músicas mais tocadas nos últimos cinco anos, entre 2015 e 2019.

“O poder da criação” ficou em primeiro lugar nos principais segmentos de exibição pública de músicas, como Shows, Música ao Vivo e TVs. Também se destacaram, entre as cinco primeiras colocadas, “Nó Na Madeira”, “Espelho”, “Mineira” e “Minha Missão”.

Nos últimos cinco anos, a maior parte dos rendimentos do sambista foi proveniente de shows, música ao vivo, TVs e rádios, que correspondem a mais de 75% do que foi destinado a ele. Conforme determina a Lei do Direito Autoral 9.610/98, os herdeiros de João Nogueira continuam recebendo esse pagamento por 70 anos após a sua morte (ou do último autor, em caso de parcerias.

Confira o ranking das músicas de autoria de João Nogueira mais tocadas nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão, Carnaval, Festa Junina, Show e Música ao vivo).

Posição Música Autores 1 Poder da criação Paulo César Pinheiro/João Nogueira 2 Nó na madeira Eugênio Monteiro/João Nogueira 3 Espelho Paulo César Pinheiro/João Nogueira 4 Mineira Paulo César Pinheiro/João Nogueira 5 Minha missão Paulo César Pinheiro/João Nogueira 6 Batendo à porta Paulo César Pinheiro/João Nogueira 7 Súplica Paulo César Pinheiro/João Nogueira 8 Um ser de luz Paulo César Pinheiro/Mauro Duarte/João Nogueira 9 Além do espelho Paulo César Pinheiro/João Nogueira 10 Clube do Samba João Nogueira 11 As forças da natureza Paulo César Pinheiro/João Nogueira 12 Do jeito que o rei mandou Zé Katimba/João Nogueira 13 Guerreira Paulo César Pinheiro/João Nogueira 14 Baile no Elite Nei Lopes/João Nogueira 15 Eu, hein, Rosa Paulo César Pinheiro/João Nogueira 16 Corrente de aço João Nogueira 17 Banho de manjericão Paulo César Pinheiro/João Nogueira 18 De amor é bom Edil Pacheco/João Nogueira 19 E lá vou eu Paulo César Pinheiro/João Nogueira 20 Pimenta no vatapá Cláudio Jorge/João Nogueira