Gusttavo Lima será Embaixador pela 3ª vez da Festa do Peão de Barretos, adiada para 2021

Prestes a completar 31 anos em 3 de setembro, Gusttavo Lima pôde antecipar a comemoração ao ser convidado pelos organizadores da Festa do Peão de Barretos para ser Embaixador do evento. O cantor será o único a repetir por três vezes o título da festa, que no ano passado foi representado pela dupla sertaneja Simone e Simaria.

O anúncio aconteceu na madrugada deste domingo (30) durante a live “Barretos pra Sempre”, que terá um segundo dia de apresentações neste domingo. Diretor cultural da Festa do Peão de Barretos, Pedro Muzeti foi quem convidou o sertanejo, que ocupou o posto em 2017 e 2018.

Antes da live, Lima afirmou que a festa de Barretos faz parte de sua história. Durante a transmissão, o cantor disse ainda que Barretos era o Super Bowl -final do campeonato da NFL, a principal liga de futebol americano dos Estados Unidos- da música sertaneja. Ele também é a primeira atração confirmada para o evento em 2021, no dia 21 de agosto.

Festa adiada para 2021

Pela primeira vez desde o seu surgimento, em 1956, a Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos não será realizada neste ano, devido à pandemia do novo coronavírus. O anúncio foi feito durante a live “Barretos pra Sempre” na madrugada deste domingo (30).

Com isso, a 65ª edição da mais tradicional festa do gênero no país, que estava programada inicialmente para ocorrer de 20 a 30 de agosto e tinha sido adiada para 28 de outubro a 2 de novembro, só será realizada entre 19 e 29 de agosto do ano que vem.

A decisão do adiamento inicial para outubro foi anunciada em maio, quando não havia começado a venda de ingressos antecipados nem tinha sido divulgada a programação, o que normalmente ocorre nos primeiros meses do ano, devido ao avanço de casos da Covid-19 pelo país.

Nas últimas edições, Barretos tem recebido cerca de 900 mil visitantes em seus 11 dias de evento, gerando, claro, aglomerações. Só o estádio de rodeios, onde ocorrem as montarias e os principais shows, comporta 55 mil pessoas, sendo 35 mil nas arquibancadas e 20 mil na arena.

Segundo a organização, foi decidido que não haveria condições de realizar o evento em segurança para o público. “Tentamos e torcemos muito para que tivéssemos condições de realizar a festa ainda neste ano. Mas nossa prioridade é a segurança e a saúde de todos os envolvidos”, disse Jerônimo Luiz Muzetti, presidente de Os Independentes, associação criada em 1955 e que organiza a festa desde o ano seguinte.

Além das provas do rodeio, a programação musical deste ano incluía shows de Alexandre Pires, Bruno e Marrone, Matogrosso e Mathias, Jorge e Mateus, Marília Mendonça, Pedro Sampaio, Zé Neto e Cristiano, Edson e Hudson, Cesar Menotti e Fabiano, Rionegro e Solimões e Gusttavo Lima

