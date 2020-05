Guns N’ Roses lança camiseta que provoca Trump sobre mortes por covid-19 nos EUA

PUBLICIDADE 

A banda Guns N’ Roses está vendendo uma camiseta em que usa a covid-19 para criticar a gestão do presidente dos EUA, Donald Trump, em meio a pandemia do novo coronavírus.

A camiseta traz o nome da música Live and Let Die, (viva e deixe morrer), seguida de ‘With Covid-45’, em referência ao 45º presidente dos EUA. A peça está à venda no site da banda por US$ 25 e a renda será revertida para a organização Musicares.

O vocalista Axl Rose tem criticado o presidente dos EUA, e recentemente criticou uma possível reabertura e fim do confinamento no país.

Estadão Conteúdo