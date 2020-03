Guilherme, Pyong e Gizelly estão no paredão do BBB20

PUBLICIDADE 

Na noite de domingo, o sexto paredão do BBB20 foi formado. Guilherme, Pyong e Gizelly estão na forca. Anjo da semana, Guilherme imunizou Flayslane. Em seguida, o modelo foi indicado por Ivy, e escolheu Pyong para ir ao paredão junto com ele. Prior foi o mais votado pela casa, com seis votos, e escolheu Gizelly para encarar a berlinda.

As redes sociais estão divididas entre #FORAGUILHERME e #FORAPYONG. Os internautas acusam Guilherme de fazer abuso psicológico com sua parceira Gabi, a impedindo de tomar suas próprias decisões, pressionando e a fazendo chorar.

Já Pyong foi acusado de assédio e ficou em alta nas redes sociais quando os internautas pediram pela sua saída. O hipnólogo reconheceu seu erro e pediu desculpas pelo episódio de assédio e disse que isso não voltaria a se repetir.

