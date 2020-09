Guilherme & Benuto lança “Cheiro de Saudade”, segunda amostra do inovador DVD “Drive In 360”

PUBLICIDADE

Depois de “Pulei Na Piscina”, que já soma mais de 17 milhões de plays combinados, a dupla Guilherme & Benuto divulga mais uma amostra do histórico DVD “Drive In 360” – a canção “Cheiro de Saudade”, que chega nesta sexta-feira (25). Pioneiro neste formato, no Brasil, o registro do projeto aconteceu no último mês de julho, na cidade de Piracicaba, interior de São Paulo. O segundo DVD da carreira dos irmãos teve as participações especiais, de forma virtual, de Dilsinho, do duo mexicano Río Roma e do DJ Guga. Escute: https://SMB.lnk.to/ CheiroDeSaudade

Composição de Vanessinha PG, Flausino, Matheus Mattos e Paulinha Gonçalves, a canção traz na letra e na sonoridade, referências da Pisadinha, ritmo derivado do Forró que vem ganhando o país. O vídeo ao vivo da canção, extraído da gravação do DVD, já está disponível no canal oficial da dupla no YouTube. Assista:

A dupla falou sobre a expectativa para o lançamento dos conteúdos do novo projeto: “O nosso sonho era fazer no nosso segundo DVD, algo que fosse diferente, isso na época antes da pandemia. Então, a gente tinha ideia de fazer um DVD naquele formato com o público, mas tentando buscar algo que fosse diferente, que ninguém tivesse feito, o que é algo difícil no Sertanejo. E aí, veio a pandemia e uma das nossas músicas que estaria no DVD, chamada ´Drive In´, foi a precursora da ideia. Daí, então, surgiu o conceito do DVD ´Drive In´ e aí a gente conseguiu fazer algo diferente, que nunca foi feito, que é o primeiro DVD drive in gravado no Brasil, e ter um público ali perto, mesmo com o distanciamento social. Então, a expectativa está a mil”.

O DVD reuniu apenas convidados. Com capacidade para 80 carros, que foram todos posicionados em volta do palco, por ordem de chegada, com limite de quatro pessoas cada um, respeitando as indicações do distanciamento social. Foram seguidos todos os protocolos de higiene e segurança determinados pelos órgãos de saúde, como o uso de álcool gel, higienização de todos os setores, além da utilização de máscaras de todos os prestadores de serviços.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No repertório, além da regravação dos sucessos “Flor que se cheira” e “3 batidas”, da dupla, 13 músicas inéditas, entre elas os dois primeiros singles lançados. A produção musical ficou a cargo de Ivan Miyazato. Já a direção de vídeo, coube ao Fernando Trevisan (Catatau).

Gui e Nuto nasceram em Campinas, interior de São Paulo, e descobriram a música ainda crianças. Gui começou a tocar sanfona aos nove anos. Nuto, que é formado em música erudita e já fez parte de cinco orquestras sinfônicas, descobriu a paixão pelo violino aos 11 anos. Incentivados pelo pai, Gui e Nuto começaram a tocar chorinho, forró, samba e música instrumental em botecos e bares.

Durante uma década de Villa Baggage, os irmãos participaram diretamente de todos os projetos gravados pelo trio, como o CD Abelha Sem Mel, o clipe da música “Abrindo o coração”, o DVD “Do Nosso Jeito” – totalmente autoral –, além do clipe de “Pijama de ursinho”. Destaque também para as faixas: “Localização”, que contou com a participação de Maiara & Maraisa, “Chorando na calçada”, e “Abelha sem mel”, com a participação de Henrique & Juliano.

Como renomados compositores do meio sertanejo, eles escreveram sucessos que foram interpretados por grandes artistas: “Pergunta boba” (Jorge & Mateus), “Mel e limão” e “Arco íris preto e branco” (Jads & Jadson), “Com você” (Felipe Araújo), “Musa da praia” (Lucas Lucco), “Foi no bar perdeu o lugar” (Thaeme & Thiago), “Avisei na portaria”, “Joga água na língua” e “Pensa bem” (Israel & Rodolffo), “Muito prazer e procura-se” (João Neto & Frederico), “Orgulho trouxa” e “Até Deus dúvida” (Guilherme & Santiago), “Mel e limão” (Loubet), “Varanda por janela” (Kleo Dibah) e “Traição à queima roupa” (Cristiano Araújo), entre outras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para ouvir suas músicas e conhecer um pouco mais de Guilherme & Benuto, acesse o site www.guilhermeebenuto.com. br.