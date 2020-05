Guaraná Antarctica realiza shows de Péricles, É o Tchan, Babu Santana e Jota Quest neste final de semana

PUBLICIDADE 

Pipoca e Guaraná, além de ser uma combinação perfeita de sabores para acompanhar uma tarde em família, agora também é sinônimo de entretenimento. O jingle mais famoso de Guaraná Antarctica, em tempos de covid-19, se transformou em festival de música e irá promover uma live com gostinho bem brasileiro. Com shows de Péricles, É o Tchan, Babu Santana e Jota Quest, o festival Pipoca e Guaraná promete sacudir a galera e ressaltar a importância da reciclagem mundial, além de arrecadar doações ao financiamento coletivo Renda Mínima Pros Catadores, iniciativa da ONG Pimp My Carroça, para angariar fundos para os catadores avulsos do aplicativo Cataki. Os shows serão transmitidos no dia 16 de maio, a partir das 14h, no canal de Guaraná Antarctica – Coisa Nossa, no YouTube, https://www.youtube.com/coisanossa.

Com um time de peso, Guaraná Antarctica pretende levar um pouco de entretenimento e nostalgia ao público. Apresentado por Adriane Galisteu, a loira irá interagir com as atrações que vão dos pagodes clássicos dos anos 90 aos hits do pop nacional, e da malemolência do axé à leveza da MPB. “Estamos relançando a campanha Pipoca & Guaraná e, para relembrar esta época, nada melhor do que trazermos bandas icônicas que marcaram gerações. Os shows terão uma pegada bem brasileira e, acima de tudo, os valores arrecadados serão revertidos para os recicladores do Pimp My Carroça”, explica Daniel Silber, gerente de marketing de Guaraná Antarctica.

A participação não fica só na live, no dia do show, o público poderá fazer doações via QRCode e dar lances nos itens do Leilão Coisa Nossa, pela plataforma https://coisanossa.superbid.net/. Entre os objetos estão a chuteira autografada de Gabriel Jesus e a prancha de Medina. Além de diversos outros itens de personalidades da TV e da internet.

Esta é a terceira ação de Guaraná para ajudar a minimizar os problemas gerados pelo Covid-19. No início de abril, a marca doou a matéria-prima para a produção de 3 milhões de máscaras de proteção para médicos e, ainda em abril, criou o Leilão Coisa Nossa, para também destinar o valor arrecadado a ONG Pimp My Carroça.

Confira a Programação

Data: 16 de maio

– 14h Péricles

-15h É o Tchan

– 16h Babu Santana

– 17h Jota Quest

Ao vivo no Canal Coisa Nossa: https://www.youtube.com/coisanossa

Sobre o app Cataki



Criado em 2017 pela ONG Pimp My Carroça, o Cataki é o aplicativo que faz a conexão direta entre o gerador de resíduos e o catador de materiais recicláveis. Ao baixar o app, o usuário visualiza o catador mais próximo da sua localização e o chama para que ele venha coletar seus recicláveis. O objetivo do Cataki é aumentar dois fatores simultaneamente: a renda dos catadores e os índices de reciclagem do Brasil. Atualmente há cerca de 3 mil catadores conectados na plataforma espalhados por mais de 530 cidades do Brasil. Até hoje, já foram realizados mais de 200 mil downloads do Cataki. O app adaptou seu objetivo por conta do coronavírus: enquanto a pandemia durar, a ideia é que os usuários do Cataki utilizem a plataforma não para solicitar coletas de reciclagem, mas sim para realizar doações de dinheiro, kits de higiene e alimentos para os catadores.