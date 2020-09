Grupo Menos é Mais grava projeto inédito

PUBLICIDADE

Logo após assinarem com a GH Music, mesmo escritório que gerencia as carreiras de Dilsinho e Mumuzinho, e também entrarem para o casting da gravadora Som Livre, o Grupo Menos é Mais já está com a mão na massa, preparando um novo projeto totalmente inédito.

Os cantores estão em estúdio, na cidade do Rio de Janeiro, iniciando o processo de gravação do novo trabalho, que tem produção musical de Rafael dos Anjos. O grupo teve a honra de contar com o talento e a experiência do músico Mauro Diniz, uma das maiores referências do samba, gravando cavaco no álbum. Ainda sem nome, o projeto é o primeiro gravado pelo grupo somente com músicas inéditas.

Segundo Jorge Farias, percussionista do grupo “essa é a primeira vez que nos desafiamos a gravar um álbum somente de músicas inéditas. Usamos o ‘tempo livre’ da pandemia para escolher o nosso repertório, ouvimos mais de 400 músicas e estamos muito ansiosos para mostrar ao público esse novo trabalho”. A princípio, serão 16 faixas gravadas no novo projeto, que será lançado ainda este ano pela Som Livre.