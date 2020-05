Grupo Corpo oferece aulas online de dança para profissionais de saúde

PUBLICIDADE 

A companhia mineira Grupo Corpo, uma dos mais importantes conjuntos de dança do país, vai oferecer aulas gratuitas de dança e relaxamento para profissionais de saúde. “Estamos comemorando 45 anos de grupo tendo que nos reinventar. Os bailarinos estão em casa e tem sido um período estranho para todos nós”, diz Carmen Purri, diretora de ensaios e uma das fundadoras do Corpo.



A proposta inicial era fazer duas aulas por semana para até cem pessoas. Porém, nos primeiros dias de inscrição foram mais de mil interessados. O formato, então, teve de ser repensado para que mais pessoas pudessem ter acesso às aulas.



No lugar de acontecerem em plataformas de reuniões, elas serão dadas em site de vídeo e também serão disponibilizadas após as transmissões ao vivo. Purri, que está formulando as aulas, explica que a ideia é começar com exercícios de reconhecimento do corpo, alongamentos, e ir evoluindo para uma pequena sequência coreográfica.

“Para ver as pessoas felizes e dançando”, diz. Um dos bailarinos do grupo deve comandar cada sessão, mas com a participação de outros -cada um da sua casa-, já que toda a equipe do Corpo se animou a participar.



A ideia das aulas surgiu, conta Purri, da busca do grupo por se conectar com a realidade da pandemia e poder ajudar os profissionais que estão vivendo um grande desgaste pelos momentos de tensão e estresse. “Quem cuida desses profissionais? Quem leva alegria para eles?”, diz Purri sobre as perguntas que se fizeram.

A aula será, segundo ela, “uma automassagem, com coisas sutis e leves, para se ter uma sensação de que se está parando tudo e cuidando do corpo e, assim, da mente”. Para acompanhar, músicas dos espetáculos do grupo. Caetano Veloso, Arnaldo Antunes, Lenine e o trio Metá Metá são alguns dos que já compuseram trilhas para o Corpo.



As aulas começam nesta sexta (15) e para participar é preciso se inscrever. Depois disso, basta vestir roupas confortáveis e se dar esse cuidado.

