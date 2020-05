Grandes clássicos da música brasileira reunidos no projeto “Relax Zen Brasil”

PUBLICIDADE 

Pensando em unir grandes clássicos da história da música brasileira à tendência de consumo atual na qual as pessoas buscam relaxamento, bem-estar e equilíbrio, a Universal Music Brasil lança hoje, o primeiro volume do projeto “Relax Zen Brasil”. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ RelaxZenBrasilVol1

Dona do mais relevante acerco de sucessos e inesquecíveis canções da MPB que cativam gerações ao longo dos anos, a Universal Music se uniu ao multi-instrumentista, arranjador e produtor MAESTRO para reinterpretar alguns destes grandes clássicos em versões inéditas.

Para passarmos melhor pelo período de isolamento social e pela tensão em que vivemos, muitas pessoas estão buscando diferentes formas de equilibrar suas energias e a empresa entende que a música pode ser uma importante aliada para acalmar a alma, suavizar a mente e nos ajudar a focar no momento presente e em sensações positivas. Foi com esta inspiração que foi concebido o projeto “Relax Zen Brasil”, trazendo seis lindas canções em versões instrumentais com arranjos totalmente novos.

Sucessos nas versões originais de grandes artistas, como Tom Jobim e Elis Regina (na canção “Águas de março”), Caetano Veloso (“Sozinho”) e Legião Urbana (“Por enquanto”), o projeto traz uma nova estética sonora que pode acompanhar práticas de meditação, relaxamento, yoga ou até mesmo atividades corriqueiras do dia a dia, como cozinhar, limpar a casa ou simplesmente curtir.

Além do álbum com duração de 32 minutos (tempo pensado para gerar uma experiência agradável e imersiva), a Universal Music vai disponibilizar nos aplicativos de música digital uma playlist com as versões originais das canções do projeto. O lançamento contemplará ainda no YouTube (@RelaxZenBrasil) vídeos das seis canções com imagens e paisagens, gerando sensações de tranquilidade e relaxamento. O projeto conta com a parceria de diferentes personalidades, como Raissa Zoccal, Raquel Arellano e Gominho. Professora de yoga e meditação, dona do canal de YouTube YogaMudra, com mais de 600 mil assinantes, Raissa fará uma live com as músicas, diretamente da Austrália, no dia 29 de maio, às 18 horas (horário de Brasília), no canal de Instagram da Universal Music Brasil (@umusicbrasil).

Raissa também fará um vídeo com prática completa de yoga e meditação sonorizada com as músicasm previsto para ser lançado no dia 5 de junho no YouTube (@RelaxZenBrasil). Já Raquel Arellano, dona do perfil no Instagram @raquelicias, com mais de 60 mil seguidores, preparará uma refeição vegana ao som das músicas do projeto. Gominho, um dos maiores influenciadores digitais do Brasil, conhecido pela energia e espontaneidade, vai se aliar ao projeto para falar sobre a importância de um estilo de vida alegre e saudável e como conseguiu recentemente perder 46 quilos, sem fazer cirurgia. Espera-se que, assim, o “Relax Zen Brasil” consiga inspirar diferentes pessoas pelo Brasil e pelo mundo.

Faixas do álbum:

1. Anunciação

2. Por Enquanto

3. Metamorfose Ambulante

4. Sozinho

5. Águas de Março

6. Dia Branco