Globo retoma gravações de novelas

A Globo recomeça hoje a gravar “Salve-se quem puder” e “Amor de mãe”, novelas que estão suspensas desde março por causa da pandemia de coronavírus.

A ideia é que as gravações retornem mas prezando sempre pela segurança e saúde dos artistas. A retomada será feita com cautela, com acompanhamento bem próximo de médicos, seguranças de trabalho e da própria direção.