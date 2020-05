Globo fecha departamento de maquiagem no Rio após casos suspeitos de coronavírus

PUBLICIDADE 

Após suspensão preventiva de novelas e programas, a Globo agora teve que fechar o departamento de maquiagem no Rio de Janeiro devido a casos suspeitos do novo coronavírus. A emissora não informou quantos casos suspeitos foram identificados, mas disse que o setor voltará a funcionar em breve.

Em nota, a Globo afirmou que segue protocolos de segurança rigorosos e no caso dos profissionais de maquiagem são usadas máscaras e escudo facial. “Eles higienizam as mãos com álcool em gel antes e depois dos procedimentos, assim como os jornalistas e comentaristas que precisam ser maquiados.”

A emissora não informou quais profissionais apresentaram sintomas da doença, mas, segundo o site Notícias da TV, mas a maquiadora dos apresentadores do Jornal Nacional, William Bonner e Renata Vasconcelos, seria um deles. “Nas outras praças, a equipe trabalha normalmente, seguindo todos os protocolos”.

No fim de abril, a jornalista Susana Naspolini, 47, do jornal RJTV, também da Globo, recebeu o diagnóstico positivo para o novo coronavírus. Ela usou suas redes sociais para pedir orações a seus seguidores, mas disse que está assintomática no momento, apesar de o vírus ser sorrateiro e jogar baixo.

Outros jornalistas também já contrair o novo coronavírus. O apresentador Marcelo Magno, 37, da TV Clube, afiliada da Globo no Piauí, chegou a ficar internado na UTI, mas se recuperou. Também tiveram a doença Mariana Ferrão, 41, que apresentou o Bem Estar (Globo), e Mari Palma, 31, do Live CNN.

As informações são da FolhaPress