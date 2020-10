Globo anuncia que BBB 21 voltará a contar com famosos e anônimos

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

A Globo anunciou nesta sexta-feira (25) que o BBB 21, previsto para o começo de 2021, vai repetir a fórmula de sucesso deste ano, com inscritos e convidados misturados. Inicialmente, no entanto, a emissora está inicialmente focada na seleção dos candidatos que preencheram ficha de inscrição.

No BBB 20, nomes como a cantora Manu Gavassi, o ator Babu Santana e a influenciadora Bianca Andrade, a Boca Rosa, formaram o grupo “Camarote” e disputaram o holofote com os anônimos do grupo “Pipoca”. A vencedora foi a médica Thelma Assis, que era desse último.

As informações foram dadas por Boninho, diretor de gênero da Globo, em um evento sobre as entregas multiplataforma e a flexibilização nos pacotes publicitários da emissora para o próximo ano.

Ele também afirmou que o BBB 21 deve ser a maior edição da história do reality show. A previsão é que haja 100 episódios.

Até hoje, a edição com mais episódios havia sido a deste ano, com 98 episódios. Normalmente, o programa tinha entre 78 e 88 episódios. A menor edição foi a primeira, em 2002, com 64 episódios.

As informações são da Folhapress