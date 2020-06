Giovanna Ewbank escolhe Marquezine e outros amigos para assumir seu canal no YouTube

PUBLICIDADE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Prestes a dar à luz ao primeiro filho biológico, Zyon, Giovanna Ewbank, 33, decidiu passar o bastão do seu canal no YouTube para amigos próximos, entre eles Bruna Marquezine, nos próximos meses.

“Durante a minha licença maternidade alguns amigos pessoais e youtubers vão apresentar o meu canal. Será um takeover e todos os convidados vão fazer conteúdos que eles queiram e produzir o conteúdo de casa”, afirmou a apresentadora, que já é mãe de Bless, 4, e Titi, 6.

Além de Marquezine, outros nomes como Preta Gil, Larissa Manoela, Fe Paes Leme, Maisa e João Vicente, vão dar as caras durante o período. Segundo a assessoria da apresentadora, é previsto que cada artista produza cerca de três vídeos para o canal.

Além dos amigos pessoais, Ewbank escolheu alguns colegas youtubers para aparecerem em seu canal, são eles Gabi de Pretas, Spartakus, Nataly Neri e Diva Depressão.

Zyon, primeiro filho biológico da apresentadora com Bruno Gagliasso, tem previsão para nascer na segunda quinzena de julho. A apresentadora afirmou que a gravidez está sendo muito gostosa, mesmo nesta reta final. “Nunca pensei ter um filho da barriga, estava tudo certo com Bruno sobretudo depois do Bless. Aí veio a surpresa da gravidez. Eu nunca pensei que fosse curtir.”